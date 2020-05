Opnieuw geen controlerend accountant voor Lavide

Het is beursfonds Lavide opnieuw niet gelukt om een controlerend accountant te vinden, meldt CEO Salar Azimi in het jaarverslag over 2019. Dat lukte Lavide de afgelopen jaren al vaker niet, net als verschillende andere kleine beursgenoteerde bedrijven. De NBA houdt echter vast aan de kwaliteitseisen, liet de beroepsorganisatie al eens weten naar aanleiding van de discussie over de moeizame zoektocht van veel kleine beursfondsen naar een controlerend accountant.

In 2019 leed Lavide een nettoverlies van 233.000 euro, het eigen vermogen steeg naar 190.000 euro. Ook in 2020 zal er vermoedelijk verlies worden geleden. Azimi spreekt van ‘overgangsjaren’ en wil zo snel mogelijk een controlerende accountant vinden om vervolgens zijn bezittingen in te kunnen brengen in Lavide. Na die inbreng is de verwachting dat Lavide jaarlijks winst zal boeken.

‘Het is een wonderlijk jaar geweest met grote plannen, waarvan de realisatie helaas veel meer tijd vergt dan ik ooit had verwacht’, licht Azimi toe. ‘Het niet tijdig vinden van een controlerend accountant, fiscale voorbereiding van het bezit van de CEO om dit gereed te maken voor overdracht aan het fonds, het daarop aansluitende onderzoek van de belastingdienst (dat ik in overleg met de vennootschap zelf heb geïnitieerd). […] Inmiddels heeft dat boekenonderzoek, dat de belastingdienst heeft uitgevoerd naar de herkomst van mijn bezit en mijn fiscale geschiedenis, uitgewezen dat mijn middelen geen illegale herkomst hebben en dat er geen belasting is ontdoken. Een gerenommeerd accountantskantoor heeft deze conclusie bevestigd. Er is weer contact gelegd met enkele accountantskantoren om te komen tot een controlerende taak.’

Euronext heeft Lavide een noteringsmaatregel opgelegd per 20 mei vorig jaar, omdat er geen gecontroleerde jaarrekening 2018 was. Sindsdien zit Lavide op het strafbankje van de beursmaatschappij.

Bron: ABM Financial News/Lavide