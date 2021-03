FIOD houdt medewerkers administratiekantoor aan na telefoontaps

De FIOD heeft donderdag vier medewerkers van een administratiekantoor aangehouden op verdenking van schending van geheimhouding. De vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven werken bij een administratiekantoor dat medio februari voor een ander strafrechtelijk onderzoek een vordering tot uitlevering van gegevens heeft gekregen, meldt de fiscale opsporingsdienst. Daarbij heeft de officier van Justitie van het Functioneel Parket het administratiekantoor erop gewezen dat niet met derden over de vordering gecommuniceerd mag worden.

Telefoontaps

Op twee telefoonlijnen van het administratiekantoor waren telefoontaps geplaatst waaruit naar voren is gekomen dat medewerkers van het administratiekantoor de geheimhouding diverse keren hebben geschonden. Ook is er over de vordering gemaild.

De officier van Justitie neemt deze schending van de geheimhoudingsplicht zeer serieus, meldt de FIOD. Een strafrechtelijk onderzoek kan gefrustreerd worden met het in kennis stellen van verdachten of anderen. Na het verhoor van de vier verdachten heeft de officier van Justitie per persoon een strafbeschikking opgelegd.