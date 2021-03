Belastingdienst geeft antwoord op vragen bij IB 2020

In een document geeft de Belastingdienst antwoord op vragen over sparen/beleggen, vrijstellingen en waarderingen in de inkomstenbelasting.

In het document vindt u de volgende onderwerpen:

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen

Roerende zaken in eigen gebruik

Postzegelverzameling bezitting in box 3

Eenmalige en kortstondige waardestijging of -daling van het vermogen

In december toegekende schadevergoeding belast in box 3 op peildatum

Recht op schadevergoeding belast in box 3 op peildatum

Fiscale gevolgen van een schadevergoeding voor aardbevingsschade

Borgstelling en toezegging van een schenking door ouders

Onherroepelijke begunstiging bij een kapitaalverzekering in box 3

Studieschuld aan de DUO

Renteloze niet opeisbare geldvordering van kind op langstlevende

Belastingschuld vanwege staking onderneming door overlijden

Erfbelasting als schuld in box 3 en Edelweissbepaling

Rekeningen met een BEM-nummer

Fiscale aspecten wezenfonds

Box 3-aspecten broodfonds

Schenking onder opschortende voorwaarde

Schenking waarbij de (eventueel) verschuldigde schenkbelasting voor rekening van de schenker komt

Kan tegenover VvE-vermogen een schuld in aanmerking worden genomen in box 3?

Vrijstellingen

Vrijstelling bos- en natuurterreinen en landgoederen; defiscalisering vruchtgebruik

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap; vruchtgebruik van een kunstvoorwerp

Vrijstelling voorwerpen van kunst en wetenschap; gecertificeerde kunst

Vrijstelling groene beleggingen; minderjarige kinderen

Vrijstelling voor contant geld minderjarig kind

Vrijstelling in box 3 in relatie tot schulden

Waardering

Waardering in waarde gedaalde putopties

Waardering bitcoins

Participaties in vastgoedfondsen

Waardering frauduleuze beleggingen

Fiscale gevolgen onderhuur

Waardering beneficiair aanvaarde erfenis

Waardering certificaten in box 3