Deeltijdzelfstandige wil vaker meer uren maken

Het aantal fulltime werkende zelfstandigen is vorig jaar gedaald. Daar tegenover staat een groeiende groep deeltijd-zzp’ers die graag meer uren willen maken, meldt het CBS.

Het aantal voltijds werkende zelfstandigen is sinds het begin van de coronacrisis structureel lager geweest dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. Vorig jaar werkten in het vierde kwartaal 895.000 zelfstandigen voltijds, 44.000 minder dan in het vierde kwartaal van 2019. Inmiddels wil een derde van de zelfstandigen die minder dan 20 uur per week werken, graag meer uren maken. Voor de coronacrisis was dat een kwart. Bij de deeltijders die 20 tot 35 uur werkten, wilde in de laatste drie kwartalen van vorig jaar 20% meer uren maken dan in 2019 (toen 17%).

Administratieve zzp’ers

Vooral mensen met een creatief of taalkundig beroep willen graag meer uren werken. Ook zelfstandigen met een bedrijfseconomisch en administratief, technisch, dienstverlenend of commercieel beroep zien het wel zitten om meer te werken. In de bedrijfseconomische en administratieve branche is dat aantal gestegen van 22.000 naar 29.000.