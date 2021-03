Bezwaar box 3-heffing 2020 aangewezen als massaal bezwaar

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft ook bezwaarschriften tegen de box 3-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar aangewezen.

De bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslagen inkomstenbelasting over de belastingjaren 2017 tot en met 2019 zijn eerder al aangewezen als massaal bezwaar. Deze procedures hebben nog niet geleid tot een arrest van de Hoge Raad. De Belastingdienst verwacht dat veel belastingplichtigen ook voor het jaar 2020 bezwaar zullen maken tegen de box 3- heffing, schrijft Vijlbrief. Daarom geeft hij ook voor de box 3-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2020 een aanwijzing massaal bezwaar, gebaseerd op artikel 25c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

In deze aanwijzing is toegelicht dat bezwaarschriften, waarin naast bezwaren die zien op de rechtsvraag ook andere bezwaren zijn opgenomen, gesplitst zullen worden behandeld. Daarmee wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd als die voor de behandeling van de massaal bezwaarschriften over de belastingjaren 2017 tot en met 2019.

De inspecteur zal, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, binnen zes weken na een onherroepelijk oordeel van de Hoge Raad een collectieve uitspraak doen op de ingediende bezwaarschriften. Deze uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.belastingdienst.nl

Kamerbrief over besluit bezwaarschriften over vermogensrendementsheffing aan te wijzen als massaal bezwaar