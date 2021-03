Groen licht voor steun via voucherfonds

De Europese Commissie geeft Nederland toestemming om reisbureaus te steunen via een voucherfonds. Met dat fonds van 400 miljoen euro wil de overheid aanbieders van pakketreizen leningen verstrekken, waarmee klanten kunnen worden terugbetaald voor reizen die wegens de coronapandemie niet doorgingen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager wijst erop dat veel vouchers ook een jaar na de uitbraak van corona nog niet ingewisseld kunnen worden voor een reis. De overheidssteun is in dit geval in lijn met Europese regelgeving.

De Europese toestemming zorgt voor opluchting in de reissector. Veel reisondernemingen zouden zonder de hulp in de problemen komen op het moment dat klanten hun geld voor geschrapte reizen terug moeten krijgen. Aanvankelijk gaven reisbureaus vooral vouchers uit, maar nu reizen nog steeds amper mogelijk is, kan vaak nog altijd geen vervangende reis worden aangeboden. Geld in kas om benadeelde klanten terug te betalen is er door de malaise in de sector ook amper.

Onlangs benadrukte een rechter nog dat geld uit het voucherfonds pas na goedkeuring van Brussel kan worden uitgeleend. Die uitspraak deed de rechtbank Rotterdam in een zaak die was aangespannen door D-reizen, die in een kort geding geld eiste uit het fonds.

Brancheorganisatie ANVR is opgelucht nu de Europese Commissie akkoord is. Een woordvoerder benadrukt dat het voucherfonds “heel erg noodzakelijk” is. De ANVR verwacht dat het voucherfonds nu snel rondkomt.

