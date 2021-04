Geen BTW op subsidie bij varkenssanering

Deelnemers die meedoen aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen (Srv) hoeven geen BTW af te dragen over de ontvangen subsidie. Dat schrijft de website pigbusiness.nl.

455 miljoen

In totaal heeft het kabinet ruim 455 miljoen euro uitgetrokken voor varkenshouders die hun bedrijf, in gebieden met geuroverlast, vrijwillig willen beëindigen. LTO Nederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Vereniging van Accountants-en Belastingadviseurs (VLB) en de Belastingdienst hebben de afgelopen tijd in een gezamenlijke werkgroep de fiscale vragen geïnventariseerd en werkafspraken gemaakt in het belang van de varkenshouderij.

Warme sanering

Varkenshouders die meedoen aan de warme sanering krijgen een subsidie voor het inleveren van de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De werkgroep heeft afgesproken dat de varkenshouder over de subsidie geen BTW hoeft af te dragen. Wel moet de subsidie als resultaat in de belastingaangifte worden opgenomen. Ook is de werkgroep overeengekomen dat gebruik kan worden gemaakt van de ruimere toepassing van de herinvesteringsreserve aangezien de sanering wordt gezien als overheidsingrijpen. Dit geeft de deelnemende varkenshouders ruimere mogelijkheden. Bij volledige staking van het varkensbedrijf kan deze verruiming benut worden voor bijvoorbeeld omschakeling naar een nieuwe bedrijfsactiviteit.

