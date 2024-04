Subsidie voor kleinere innovatieprojecten circulaire economie

Bij de RVO kan vanaf nu subsidie worden aangevraagd voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling van afval, hergebruik en de inzet van grondstoffen afkomstig van biomassa. Er is 20 miljoen euro beschikbaar.

Achtergrond van de subsidie is dat de winning en bewerking van grondstoffen tot milieuschade leidt en veel energie kost en de verbranding van afval veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarom is vanaf 22 april 20 miljoen euro subsidie beschikbaar voor kleinere innovatieprojecten van ondernemers en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan een circulaire economie.

Het gaat om pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling van afval, hergebruik en de inzet van grondstoffen afkomstig van biomassa. ‘Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij waren bedoeld. Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door duurzame biobased grondstoffen.’ Met de subsidie kunnen zij nieuwe technieken hiervoor testen of demonstreren binnen een bedrijf. Ze vragen de subsidie aan met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): circulaire economie. Het budget komt uit het Klimaatfonds.

Ook voor kleinere projecten

Voor de kleinere projecten is daarmee nu ook subsidie mogelijk. Het gaat om waardevolle innovatieve projecten die minder dan 3 miljoen euro subsidie vragen en op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Ondernemers en samenwerkingsverbanden hebben maximaal vier jaar de tijd voor de uitvoering van hun project. De subsidie is open voor aanvragen vanaf 22 april 09:00 en sluit op 1 november 17:00 uur.

Voor grootschalige projecten van meer dan 3 miljoen euro subsidie konden ondernemers en samenwerkingsverbanden al subsidie aanvragen binnen de lopende DEI+-subsidie. Die sluit op 9 augustus voor aanvragen.

Ondernemers kunnen laten toetsen of hun mogelijke aanvraag volledig en kwalitatief goed is en of er misschien andere subsidiemogelijkheden zijn, voegt RVO toe.