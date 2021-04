KPMG-duurzaamheidsprijs voor model dat retourzenden kleding voorkomt

Florian Frenken, student aan de Rotterdam School of Management (RSM), heeft de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG gewonnen.

Frenken schreef een scriptie over het probleem dat veel Nederlanders online gekochte kleding terugsturen omdat het niet past. Dat grote aantal retourzendingen zorgt voor veel vervuiling. Een nieuw model dat op basis van leeftijd, gewicht en lengte van de potentiële koper exact aangeeft welke maat hij online zou moeten aanschaffen, kan het aantal teruggestuurde kledingstukken drastisch inperken. ‘Nu gebruikt iedere leverancier van kleding een eigen maattabel die gemaakt is voor een specifieke doelgroep. De juiste maat voor een klant van het ene merk verschilt dan ook vaak aanzienlijk van de maat van andere merken. Bovendien werkt het ene merk met bijvoorbeeld borstomvang of taille. De consument moet dus heel goed op de hoogte zijn van zijn eigen lichaamsafmetingen om de perfecte pasvorm te vinden. Door alleen uit te gaan van leeftijd, gewicht en lengte kan op basis van het ontwikkelde model met een nauwkeurigheid van enkele millimeters de juiste maat worden bepaald.’

Twee miljard kilo stortafval

Volgens juryvoorzitter Jerwin Tholen van KPMG Sustainabilty is het model een goede stap vooruit in het terugdringen van het aantal retourzendingen. Tholen: ‘De kledingindustrie staat erom bekend extreem verkwistend te zijn en wordt beschouwd als een van de belangrijkste veroorzakers van vervuiling, klimaatverandering en schaarste aan water en grondstoffen. Kleding kopen via het internet wordt steeds meer gemeengoed en de retourpercentages zijn aanzienlijk hoger voor online verkoop vergeleken met offline verkoop. Het aantal kledingstukken dat teruggestuurd wordt zal naar verwachting alleen maar toenemen. Alleen al in de Verenigde Staten zorgt dit voor zo’n vijftien miljoen ton aan CO2-uitstoot en meer dan twee miljard kilo stortafval per jaar. Er moet dan ook echt iets gebeuren om de ecologische en economische impact van kledingretouren terug te dringen.’

Makkelijk te implementeren

Sterke punten van het model van Frenken zijn volgens de jury dat ondernemers relatief eenvoudig en zonder extreem hoge kosten klanten beter van dienst kunnen zijn en dat het model is gemakkelijk te implementeren is. Bovendien vergroot het de klanttevredenheid. ‘Een heel sterk punt van de methode is dat mensen geen schaars geklede foto’s van zichzelf hoeven te maken en te uploaden om de maat te bepalen, zoals bij andere methoden. Dat is namelijk erg ongewenst vanuit data-privacy.’

KPMG reikt de duurzaamheidsprijs ieder jaar uit voor onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van een meer duurzame samenleving.