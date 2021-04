OM én veroordeeld gemeenteraadslid in beroep in Venlose witwas- en fraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak voor witwassen van een 46-jarig gemeenteraadslid uit Venlo. De man heeft zelf ook beroep aangetekend, maar dan tegen de veroordeling wegens hypotheekfraude.

Justitie eiste in januari zestien maanden cel tegen het Venlose raadslid Ali Oruç wegens fraude en witwassen. Hij heeft al jaren meerdere panden en geeft meer geld uit dan huur en andere inkomsten hem opleveren, aldus het OM. Dat beschuldigde hem ook van het opstellen van valse werkgeversverklaringen en loonstrookjes om een hypotheek te krijgen.

Geen bewijs

In maart oordeelde de rechtbank dat Oruç ruim een ton aan uitgaven niet kon verantwoorden op basis van zijn legale inkomen. Maar een bewijs voor witwassen is er niet, vond de rechter, die het bedrag gerekend over een periode van vier jaar niet groot vindt. Er zit mogelijk een foutmarge in en er is niet duidelijk met welke strafbare feiten het geld verdiend zou zijn. De rechter achtte wel bewezen dat het raadslid met zijn partner van valsheid in geschrifte en oplichting heeft gepleegd om in 2008 een hypotheeklening te krijgen. Daarvoor heeft hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden opgelegd gekregen; zijn partner kreeg twee maanden voorwaardelijk. Tegen deze straf is Oruç in beroep gegaan.

Geld in panden gestoken

Het OM gaat ook in hoger beroep, maar dan tegen de vrijspraak voor witwassen. Het bedrag van € 101.606,09 dat ermee gemoeid zou zijn, is aanzienlijk, aldus de motivatie. ‘Ook omdat het bedrag grotendeels betrekking heeft op twee verbouwingen. Daarnaast is al ruimschoots rekening gehouden met een foutmarge. Verder is het voor een veroordeling niet nodig dat er aanwijzingen zijn voor de strafbare feiten waaruit het geld afkomstig zou zijn. Overigens zijn deze aanwijzingen er wel degelijk.’ Het OM stelt dat het raadslid het witgewassen geld investeerde in het kopen en verbouwen van panden die hij vervolgens verkocht of verhuurde. Daarmee verdiende hij zo’n € 474.000 euro.