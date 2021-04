Vijlbrief werkt aan aanpassing erfbelasting voor schrijnende gevallen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën wil met een wijziging in wet- en regelgeving voorkomen dat een kind dat zijn ouders verliest vanwege fiscale verplichtingen ook nog gedwongen wordt het huis van zijn of haar ouders te verkopen. Dat heeft Vijlbrief laten weten in antwoord op Kamervragen van de VVD over de erfbelasting. Er komt een mogelijkheid tot langdurig uitstel van betaling van erfbelasting zonder invorderingsrente, als het aan de staatssecretaris ligt.

De Kamerleden Lodders en Koerhuis hadden vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van RTL Nieuws en wilden van Vijlbrief onder andere weten welke mogelijkheden er zijn voor uitstel van de erfbelasting, zodat een kind dat zijn ouders verliest niet vanwege fiscale verplichtingen ook nog gedwongen is het huis van zijn ouders te verkopen. Ook vroegen ze of hij bereid is tot een heroverweging en daarbij een (langjarige) betalingsregeling te hanteren.

Bestaande mogelijkheden

‘In deze gevallen kan (de wettelijke vertegenwoordiger van) het kind schriftelijk een verzoek om uitstel van betaling indienen bij de Ontvanger van de Belastingdienst’, schetst de staatssecretaris de bestaande mogelijkheden. ‘In beginsel kan hij een betalingsregeling van maximaal twaalf maanden verzoeken. In bijzondere omstandigheden kan, onder voorwaarden, de Ontvanger een langere betalingsregeling gunnen. Of in deze situatie aanleiding bestaat voor een langdurige betalingsregeling, hangt af van alle omstandigheden van het geval, die de Ontvanger zorgvuldig zal moeten afwegen en beoordelen.’

Wijzigingen: langdurig uitstel van betaling en geen invorderingsrente

De staatssecretaris ziet echter ook aanleiding tot aanpassingen, schrijft hij ‘Dat kinderen in gevallen als deze onder de huidige regelgeving niet zonder meer recht hebben op langdurig uitstel van betaling, vind ik niet wenselijk. Bovendien zou ingeval van langdurig uitstel invorderingsrente verschuldigd zijn, wat voor een kind uiteindelijk kan leiden tot een aanzienlijke schuld. Dat vind ik niet gewenst. Ik ben daarom voornemens om door middel van een wijziging in wet- en regelgeving een oplossing te bieden voor deze en andere schrijnende situaties waarbij het in rekening brengen van invorderingsrente niet wenselijk wordt geacht en het gewenst is om renteloos uitstel van betaling te verlenen.’

