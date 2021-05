Accountancy Gemak: gebruik van software eenvoudig en leuk maken

Accountancy Gemak biedt een geïntegreerd softwareplatform voor onder andere jaarrekening, aangifte en boekhouden. Strategy director Michel Jongboer vertelt er meer over en gaat in op de ontwikkelingen in de markt voor accountancysoftware.

De organisatie

‘Wij brengen de wereld van kantoor en ondernemer nog dichter bij elkaar. Dat doen we door software te maken voor kantoren waarmee je nog efficiënter kan werken, door communicatiemogelijkheden te bieden tussen kantoor en ondernemer en tegelijk data te combineren uit allerlei domeinen en om te zetten tot visueel aantrekkelijke inzichten, die waarde bieden voor ondernemer en kantoor. Wij werken met maandelijkse tarieven per gebruiker. Heel eenvoudig en transparant. Ik zou onze organisatie omschrijven als onderzoekend. Wij zoeken altijd naar “wat lossen wij op voor de klant?” en “hoe kunnen we dat het beste doen?”. Onze cultuur kenmerkt zich verder als open, informeel met een sterke focus op doelgericht werken voor onze klanten en tegelijk plezier maken met klant, collega’s en andere belanghebbenden. Werken heeft ook een sterk sociaal gezicht.’

De accountancy

‘Automatisering neemt steeds meer taken over van kantoormedewerkers. Software helpt te anticiperen op kansen en bedreigingen. Ook wordt software proactiever en helpt processen te stroomlijnen, compliance te borgen en vooral veel waarde toe te voegen voor ondernemer en kantoor. Goede software is een onderdeel van het concurrerend vermogen van kantoren.’

De trends

‘Wij zien veel vraag naar oplossingen die het handmatige werk versnellen en compliance borgen. We ontwikkelen en optimaliseren steeds meer software om het gehele (kantoor)proces te automatiseren. Zo kan je met onze software van bonnetje tot jaarrekening verwerken. Verder zal er de focus komen te liggen op continu data analyseren en deze óf inzetten in het proces, óf direct omzetten in inzichten. Data-analyse komt in snel tempo op de agenda’s te staan van kantoren. Ook lanceren we dit jaar Werkprogramma Gemak. Dit programma bevat alle functionaliteit die je van werkprogrammasoftware verwacht. Het faciliteert risicogericht samenstellen op een geheel nieuwe manier, waardoor jij nog beter de rode draad in het samensteldossier kunt volgen. Tijdens onze Accountancy Tour in mei zullen wij een voorproefje laten zien.

Daarnaast gaan we net als ieder ander bedrijf door corona veel meer ‘op afstand’ werken. Tegelijkertijd kruipen we dichter naar klanten toe door alle tooling toe te spitsen op een periode waarin we wel veel met elkaar willen communiceren en delen, maar dit nog niet fysiek kunnen doen.’

De software

‘In de breedste zin van het woord bieden wij software voor kantoren en ondernemers. Het is onze missie om voor ieder kantoor een goede, passende oplossing te bieden, waarmee traditionele diensten efficiënt kunnen worden geleverd en nieuwe kansen kunnen worden vrijgespeeld. Wij voeren met een reden het woord Gemak in onze software: wij maken het gebruik van onze software en het contact met ons bedrijf eenvoudig en leuk. Wij hebben een complete propositie waarbij onze software werkt met één dataset. Met die dataset is het mogelijk alle traditionele diensten snel en juist uit te voeren. Tegelijk zetten we de data direct om in advieskansen en laten we de data, daar waar het proces erom vraagt, direct dossiers vullen. Wij leveren standaard software, met zoveel configuratiemogelijkheden dat iedere situatie met onze software kan worden ondersteund. Security by design is voor ons belangrijk, daarom vind je in onze software alle moderne veiligheidsvoorzieningen. Ook trainen wij onszelf op een veilige interactie met klanten.’

De tip

‘Software hoeft niet ingewikkeld te zijn. Daarom is Gemak ons credo en dat merk je bij de ingebruikname. Een klant kan gefaseerd onze software in gebruik nemen. Ingebruikname gaat bliksemsnel, in sommige gevallen al binnen enkele uren. Support kan via de telefoon, e-mail of via persoonlijke interactie op kantoor, zeker als het weer mag. De kantoren en ondernemers bepalen wat zij een prettige, passende interactie met ons vinden.’

