Client Online: de ultieme connected experience voor accountants

Visma | PinkWeb biedt accountantskantoren met Client Online een samenwerkingsplatform met koppelingen naar een groot aantal softwarepakketten. Dit jaar wordt de stap gezet naar een verdere integratie. Hierbij wordt data na eenmalige invoer automatisch verwerkt in alle gekoppelde pakketten. Dit moet accountants de ultieme ‘connected experience’ bieden.

Visma | PinkWeb, opgericht in 2002, is al vijftien jaar marktleider op het gebied van online samenwerkingssoftware voor accountants, zegt business development manager Marcel Janssen (foto rechts). ‘We hebben altijd een open strategie gehanteerd. Dat maakt ons uniek. We hebben integraties met bijna alle softwareleveranciers in accountancy. Dat zorgt ervoor dat je processen kunt optimaliseren en klanten kunt ontzorgen.’

Visma | PinkWeb kiest er bewust voor zo breed mogelijk te koppelen met pakketten, zegt managing director Jelmer Nieuwenweg (foto links). ‘Wij vinden keuzevrijheid heel belangrijk en ondersteunen de best-of-breedgedachte: als accountant kun je zelf kiezen welke software het best bij je past. Tegelijk wil je op een uniforme manier communiceren met klanten. Dat maken wij al jaren mogelijk met ons platform Client Online.’

Hub-rol

Dit jaar zet Visma | PinkWeb daarin een volgende stap door accountants de Connected Experience te bieden, in samenwerking met partners binnen de Visma Group. Nieuwenweg legt uit: ‘Door nog nauwer samen te werken, kunnen we nog meer klantwaarde toevoegen. We gaan de data-uitwisseling optimaliseren.’ Janssen vult aan: ‘We gaan nu een hub-rol vervullen: we worden als het ware een rotonde waar informatie uit verschillende pakketten samenkomt en weer wordt gedistribueerd naar andere pakketten.’

Eén keer invoeren

De eerste stap daarin is dat Client Online als CRM-hub gaat fungeren. ‘Ongeacht welk achterliggend CRM-pakket de accountant heeft, wij zorgen voor de integratie met andere systemen. Wij uniformeren en verspreiden de data die worden ingevoerd naar andere Visma-pakketten. De accountant hoeft nu nog maar één keer de klantgegevens in het CRM-pakket in te voeren of te wijzigen’, zegt Nieuwenweg. ‘Vervolgens worden via onze hub alle data automatisch gesynchroniseerd met andere pakketten. Dat is een enorme efficiency- en kwaliteitsslag binnen het accountantskantoor.’ Er worden bij accountantskantoren nog altijd veel gegevens overgetikt, zegt Janssen. ‘Dat is tijdrovend, kostbaar en foutgevoelig. Straks hoeft dat niet meer. Het enige wat de accountant zal moeten doen, is het CRM-systeem op orde houden.’

Eén keer inloggen

‘Een ander voordeel is dat we samen met onze Visma-partners een unified login gaan maken: één keer inloggen voor toegang tot alle pakketten die je gebruikt.’ Hierna zal ook de data-uitwisseling met niet-Visma-software worden gestroomlijnd, zegt Janssen. ‘We nemen nu het voortouw om het probleem op te lossen waarmee kantoren al jaren worstelen: het tijdsbeslag en de foutgevoeligheid van handmatige invoer. Het wordt alleen maar nog krachtiger als meer partijen zich aansluiten.’

De uitdagingen

Volgens Nieuwenweg is een van de uitdagingen voor accountants de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. ‘Er wordt steeds meer verwacht van adviezen op andere gebieden, zoals duurzaamheid. De rol van de accountant blijft onverminderd van waarde, maar wordt wel breder. Een IT-landschap ontwikkelen dat daarop aansluit, is de komende jaren van groot belang, maar ook een uitdaging voor velen.’

Janssen voegt daaraan toe dat cyberveiligheid en integratie twee belangrijke thema’s zijn in de IT voor accountants voor de komende jaren.

‘De uitdaging is informatie te bundelen over meerdere pakketten, zodat de accountant een breder klantbeeld krijgt. Het wordt steeds ingewikkelder om dat veilig te blijven doen. De risico’s van phishing en hacking worden groter. Als accountant kun je dat probleem niet alleen tackelen, daar heb je IT-organisaties voor nodig. Daarin willen wij accountants blijven ontzorgen.’

Dit artikel verscheen in het gratis online magazine ICT & Kantoor van Accountancy Vanmorgen.

Meer weten over de connected experience? Ga naar de website van Visma | PinkWeb