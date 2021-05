‘Pfizer ontwijkt belasting op miljardenwinsten via Nederland’

Medicijnfabrikant Pfizer verdient miljarden aan coronavaccins die overheden inkopen, maar betaalt daar nauwelijks belasting over dankzij constructies via onder anderen Nederland. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money.

Pfizer – eerder vooral bekend vanwege Viagra – heeft een kantoor in Capelle aan den IJssel waar jaarlijks meer dan 36 miljard euro wordt omgezet. Dat maakt dat het gemeten in omzet tot de vijftien grootste bedrijven van Nederland hoort. De vaccins van Pfizer worden mede ontwikkeld dankzij research van universiteiten en belastinggeld.

CV-constructie

Volgens FTM betaalt Pfizer over de winst die met de vaccins wordt gemaakt echter maar weinig belasting en in Nederland helemaal niet. Een constructie met een commanditaire vennootschap (CV) maakt dat mogelijk, waardoor winsten belastingvrij uit Nederland zouden kunnen weggesluisd. Journalist Henk Willem Smits van FTM spreekt van een gigantische brievenbus-bv.

‘Er is geen sluitende definitie wanneer je een belastingconstructie “agressief” kunt noemen,’ zegt hoogleraar belastingrecht Jan Vleggeert. ‘Maar je ziet dat dit bedrijf echt streeft naar nul euro belasting betalen. Zo’n constructie tuig je niet per ongeluk op.’

Reactie Pfizer

‘Pfizer doet zaken in meer dan 150 landen over de hele wereld’, laat de woordvoerder van het bedrijf weten in een reactie op vragen van Follow the Money. ‘Te allen tijde, en overal waar we actief zijn, houdt Pfizer zich aan alle boekhoud- en belastingwetten en betaalt het alle verschuldigde belastingen.’

NOS/FTM