Fiscus weet vaak niet waarom burgers op zwarte lijst staan

De Kamer wil dat de Belastingdienst mensen de reden vertelt waarom zij in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) staan. Maar de fiscus weet die reden vaak zelf niet meer, laat staatssecretaris Vijlbrief weten.

Probleem met registratie

Naar aanleiding van een motie van Lilian Marijnissen (SP) is de Belastingdienst gestart met het zo spoedig mogelijk informeren van mensen over het feit dat zij in FSV stonden. (Met uitzondering voor mensen waarbij het informeren gevolgen kan hebben voor de veiligheid van anderen en voor situaties waarin de (fiscaal)-juridische, toezicht- of opsporingsbelangen zwaarder wegen dan het informeren over de registratie). Staatssecretaris Vijlbrief laat de Kamer nu weten dat de motie niet voor de zomer uitvoerbaar is, omdat de registratie ‘niet systematisch en uniform’ is.

Niet te achterhalen

Daar komt bij dat de reden voor opname in FSV voor een groot deel van de geregistreerde mensen niet meer te achterhalen is, aldus Vijlbrief. Zo is een significant deel (ca. 100.000) van de registraties afkomstig uit oudere applicaties. Bij het overzetten van deze registraties naar FSV is de oorsprong niet herleidbaar vastgelegd. Ook voor veel nieuwere registraties is er geen bruikbare bron, bijvoorbeeld als er ‘overig’ is ingevuld. De mensen aan wie de reden wel verteld kan worden, zullen na de zomer een tweede brief krijgen met daarin de informatie. De mensen hoeven hiervoor niets te doen. Wie dat wil, kan in de tussentijd al een inzageverzoek doen dat de Belastingdienst zo snel mogelijk zal behandelen. De medewerkers van het speciale telefoonnummer kunnen helpen bij het doen van een dergelijk verzoek.

De motie verzoekt ook om mensen te vertellen met wie de gegevens uit FSV zijn gedeeld. De Belastingdienst onderzoekt of en zo ja, in welke mate, gegevens uit FSV met een aantal samenwerkingsverbanden zijn gedeeld. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit op individueel niveau mogelijk is, aangezien gegevens vaak zijn vernietigd op grond van wettelijke verplichtingen.

PWC doet onderzoek

Daarnaast onderzoekt PWC de effecten van het gebruik van FSV op burgers en bedrijven. Wij streven er naar het onderzoek in september 2021 te laten afronden en vervolgens de bevindingen met de Kamer te delen. De mensen die in FSV stonden, zullen naar aanleiding van de resultaten van deze onderzoeken worden geïnformeerd over het effect van de registratie en het delen van de gegevens. Indien het mogelijk is, wordt deze informatie betrokken in de brief na de zomer. Ook deze brieven zullen gespreid verzonden worden.

Het aantal burgers/natuurlijke personen in FSV bedraagt ongeveer 240.000 en het aantal rechtspersonen ongeveer 85.000. Het maximaal aantal te verzenden brieven is 270.000.

Download hier de brief van staatssecretaris Vijlbrief.