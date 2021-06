RJ-Uiting 2021-10: Ontwerp-alinea’s met betrekking tot de verantwoording van verlieslatende contracten

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) stelt voor om de bepalingen voor verlieslatende contracten aan te passen en deze consistent te maken voor alle relevante soorten contracten. Met de voorstellen in deze RJ-Uiting wil de RJ nadere duidelijkheid te geven over de wijze waarop verlieslatende contracten worden verantwoord.

In een eerdere RJ-Uiting is reeds aangekondigd dat de RJ afzonderlijk zou beoordelen of wijzigingen nodig zijn. In deze beoordeling zijn ook de vergelijkbare aanpassingen in IFRS meegenomen. Deze voorstellen leiden tot verdere consistentie aangezien deze van toepassing zijn op alle relevante soorten contracten, inclusief contracten inzake onderhanden projecten en andere contracten met afnemers.

In de voorstellen wordt verder verduidelijkt welke kosten worden betrokken in een voorziening voor verlieslatende contracten. De voorstellen zijn relevant voor de volgende hoofdstukken:

RJ 252 ‘Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa’;

RJ 221‘Onderhanden projecten’;

B10 ‘Voorzieningen en niet in de balans opgenomen verplichtingen’(RJk-bundel); en

3 ‘Onderhanden projecten’(RJk-bundel).

U kunt de RJ-Uiting met daarin de aangepaste alinea’s hier downloaden. De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.