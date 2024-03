RJ publiceert uiting over verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft na de recente publicatie in het Staatsblad nu ook een RJ-uiting uitgebracht over de verhoging van de grensbedragen voor de jaarrekeningcontrole.

De grensbedragen (balanstotaal en netto-omzet) van de groottecriteria genoemd in Titel 9 Boek 2 BW zijn met circa 25% verhoogd. Als gevolg van deze verhoogde grensbedragen zijn de betreffende alinea’s in enkele hoofdstukken in de RJ-bundel en de RJk-bundel gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in RJ-Uiting 2024-4.

Deze wijzigingen zijn relevant voor rechtspersonen waarvoor de grensbedragen in het jaarrekeningenrecht bepalend zijn voor het grootteregime. Op basis hiervan wordt onder meer bepaald welke wettelijke voorschriften en vrijstellingen van toepassing zijn.

Deze verhoogde grensbedragen zijn van toepassing op verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2024. De verhoogde grensbedragen kunnen ook worden toegepast voor verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2023.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

RJ-Uiting 2024-4 Verhoging grensbedragen jaarrekeningenrecht