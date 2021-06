Fiscus onderzoekt dubbele aanvragen teruggave hypotheekrente door bankmedewerkers

De Belastingdienst is een onderzoek gestart naar medewerkers van ING en Rabobank die eind vorig jaar ‘een reeks verzoeken’ deden om met terugwerkende kracht extra hypotheekrenteaftrek te claimen. Precieze aantallen wil de Belastingdienst niet geven, maar het zou gaan om zeker duizend claims waarmee in totaal enkele tientallen miljoenen euro’s zijn gemoeid. Dat meldt dagblad Trouw op basis van een ingewijde, die zich anoniem meldde via klokkenluiderssite Publeaks.

Personeelskorting

Bankmedewerkers kregen eerder vaak personeelskorting op hun hypotheek door middel van een lagere rente dan gebruikelijk. Door een wetswijziging in 2016 is dat niet meer toegestaan, de meeste banken kiezen er sindsdien voor om medewerkers de normale hypotheekrente te laten betalen. Het personeel krijgt nu vaak nog wel korting, maar dan via een hoger brutoloon. Het gewone rentetarief mogen bankmedewerkers helemaal aftrekken van hun belastbaar inkomen.

Dubbele compensatie geclaimd

In de verzoeken die de Belastingdienst binnenkreeg proberen bankmedewerkers daarbovenop echter ook nog de compensatie in hun brutoloon aftrekbaar te laten maken, met terugwerkende kracht tot 2016. Die verzoeken, waarvan er één is ingezien door Trouw, hebben volgens de klokkenluider bijna allemaal dezelfde tekst.

Brief terug

In 139 gevallen is de geclaimde extra renteaftrek ook toegekend, erkent de fiscus tegenover de krant. Die groep medewerkers hoeft niks terug te betalen. De andere bankmedewerkers krijgen nu een brief terug van de Belastingdienst, waarin staat dat niet aan het verzoek tegemoet gekomen kan worden.

Bron: Trouw