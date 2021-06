Dit kunnen we vrijdag verwachten van Rutte en De Jonge

Vanaf 26 juni gaat Nederland nog meer open. Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames gaat sneller dan verwacht naar beneden, waardoor er ruimte is voor versoepelingen. Vrijdag is er weer een persconferentie.

Aanzienlijke versnelling

Vanaf volgende week zaterdag vervalt de mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies. Deze versoepelingen zullen volgens Haagse bronnen vrijdag tijdens de persconferentie van premier Rutte en coronaminister De Jonge aangekondigd worden. Dit betekent een aanzienlijk versnelling van de routekaart. Oorspronkelijk zou de mondkapjes- en thuiswerkplicht pas in september worden opgeheven. Wel blijven de mondkapjes verplicht als mensen geen afstand kunnen houden, bijvoorbeeld in het OV. Of mondkapjes ook verplicht blijven in supermarkten is nog niet bekend.

Weer naar kantoor

Op kantoren waar goed afstand gehouden kan worden mag weer gewerkt worden. Voor deze gevallen vervalt dus het thuiswerkadvies. Of er een nieuw, hybride vorm van werken komt, zal echter pas op termijn, na de zomervakantie, duidelijk worden. Veel grote bedrijven zijn bezig met voorbereidingen zodat hun werknemers ook na de coronapandemie deels thuis en deels op kantoor kunnen (blijven) werken. Dat komt naar voren uit een rondgang langs bedrijven als ING, Unilever, Deloitte, KPMG, Aegon en de vakbond FNV. Alle bevraagde ondernemingen stellen ook thuis te blijven werken na de pandemie. De mate waarin bedrijven mensen willen laten terugkeren naar kantoor verschilt. Zo zegt de woordvoerder van ING dat ze verwachten dat werknemers 50 procent van de tijd op kantoor gaan werken. De woordvoerder van Unilever spreekt van 40 procent en Deloitte van twee tot drie dagen per week. De woordvoerders van ING, KPMG en Deloitte geven aan dat nog intern wordt onderzocht wat het beste werkt. Deloitte onderzoekt onder meer de manier waarop werknemers het beste met elkaar in contact kunnen blijven. Dit doen zij door plekken op kantoor te creëren waar werknemers samenkomen met thuiswerkers, zoals een koffiehoek met een beeldscherm.

Grotere groepen

Waarschijnlijk kondigen demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge bij de persconferentie van aanstaande vrijdag ook aan dat er weer 100 personen toegelaten mogen worden in restaurants en dat sportwedstrijden weer zijn toegestaan. Ook mag vanaf 26 juni het EK gekeken worden vanuit de kroeg, is de verwachting.

Horeca open tot middernacht

De openingstijden van de horeca worden verruimd. Waar café’s en restaurants op dit moment nog om 22.00 uur moeten sluiten, mogen ze vanaf volgende week zaterdag openblijven tot middernacht. Het maximumaantal gasten in een restaurant gaat daarnaast naar 100. Ook theaters, musea en bioscopen mogen meer bezoekers toelaten. Thuis mogen 8 in plaats van 4 personen per dag worden ontvangen.

Meer overtredingen

Veel Nederlanders nemen alvast een voorschot op de door het kabinet aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, meldt Het Parool. Het aantal overtredingen van de mondkapjesplicht in het ov en in winkels stijgt de laatste weken aanzienlijk, nog maar de helft van de Nederlanders laat zich testen bij klachten. Niet alleen de retailers en het ov hebben te maken met ongeduldige klanten en reizigers. Het draagvlak voor en de naleving van veel andere maatregelen neemt eveneens af, blijkt uit maandelijks onderzoek van het RIVM. Zo blijven steeds minder mensen thuis bij klachten. Dat doet nu nog maar 60 procent van de Nederlanders.