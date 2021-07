Evenementenbranche wil staatssteun tot aan april volgend jaar

De evenementenbranche is verbaasd over het terugdraaien van versoepelingen in het coronabeleid van de overheid. Festivalorganisatoren laten het er niet bij zitten en eisen extra staatssteun: 100% vergoeding van geleden schade en steunpakketten tot aan april volgend jaar.

Brancheverenigingen VVEM (evenementen) en VNPF (festivals) schrijven over ‘verbazing over de volstrekte willekeur van het kabinet en gevoelens die laveren tussen boosheid en verdriet over het oneerlijk en argumentloos overheidsbeleid’. Ze pleiten voor duidelijkheid en financiële steun. Eendaagse evenementen mogen de komende maand alleen plaatsvinden met zitplekken en een lagere capaciteit. Meerdaagse evenementen zijn volledig uit den boze. De maatregelen zijn aangekondigd omdat het aantal coronabesmettingen in korte tijd is geëxplodeerd. ‘De evenementenbranche heeft de afgelopen dagen bijna anderhalf jaar aan gedegen onderzoek, inzet en voorbereiding om weer veilig en verantwoord evenementen te kunnen organiseren voor hun ogen zien verdampen.’

Niet veroorzaakt, wel getroffen

De brancheclubs spreken van een doodsteek: ‘Dit terwijl we als branche als eerste dicht moesten, veruit als laatste weer open mogen en in tegenstelling tot andere branches al twee seizoenen geen enkele omzet hebben kunnen draaien. Uiteraard is het begrijpelijk dat er bij een oplopende besmettingsgraad maatregelen worden genomen. Nu wordt echter binnen die maatregelen de branche die überhaupt niet heeft bijgedragen aan die hogere besmettingsgraad keihard getroffen. Het is juist onze branche geweest – de enige branche zelfs in Nederland – die de afgelopen maanden in samenwerking met wetenschap en ministeries actief heeft gezocht naar oplossingen. De Fieldlab Evenementen hebben bewezen dat evenementen – zelfs bij een zeer ernstig risiconiveau – met de juiste maatregelen en strakke naleving daarvan veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. Het programma, met 129.000 bezoekers en 103 mogelijke besmettingen terwijl het risiconiveau in Nederland op dat moment zeer ernstig was en de ziekenhuizen vol lagen, was het meest uitgebreide onderzoek in de wereld en werd geprezen door alle bewindslieden.’

Duidelijkheid

VVEM en VNPF hekelen het zwalkende overheidsbeleid, dat nu gestoeld is op het aantal besmettingen en niet op het aantal ziekenhuisopnames. ‘Het is een volkomen onrealistische situatie voor organisatoren om leveranciers, personeel, artiesten en bezoekers nog weken aan het lijntje te houden. Er is nu duidelijkheid van de overheid nodig en niet pas half augustus.’ Beide verenigingen willen met de regering aan tafel. ‘Onbeantwoorde vragen moeten beantwoord worden en wij vinden dat wat nog over is van het seizoen zo snel mogelijk moet worden vrijgegeven, niet pas op 13 augustus.’

100% vergoeding

Daarnaast willen ze geld aan de orde stellen: er moet directe steun komen voor de komende maanden, vinden de organisaties, en NOW en TVL na het derde kwartaal. Ze willen voor partijen die vallen binnen de garantieregeling (TRSEC) een verhoging van de 80%-vergoeding naar 100% van de geleden schade. Dat zou ook moeten gelden voor partijen die geen beroep kunnen doen op de garantieregeling. Verder willen VVEM en VNPF dat de overheid ook (een deel van) de gages van niet EU-artiesten gaat betalen als onderdeel van de garantieregeling.

Geen rem op vergoedingen

Verder moet het plafond van € 1.800.000 op TVL-vergoedingen worden verhoogd tot € 600.000 per kwartaal. ‘Dat betekent geen rem op vergoedingen, maar doorzetten van bestaande vergoedingen naar de komende kwartalen.’ Ook willen VVEM en VNPF dat de recente wijziging op de NOW voor het derde kwartaal voor de evenementenbranche wordt teruggedraaid en dat de reguliere steunpakketten doorlopen tot april volgend jaar.