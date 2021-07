Bij variabel bijtellen 15 procent minder privékilometers

Leaserijders betalen nu een vast bedrag aan bijtelling per maand. Als dit een bedrag per gereden privékilometer zou zijn, gaat de gemiddelde berijder 15 procent minder rijden. Dat blijkt uit het rapport Variabele bijtelling op privékilometers dat eind juni is gepubliceerd.

In het onderzoek is de prijselasticiteit berekend. Als de huidige bijtelling omgerekend zou worden naar een bedrag per gereden privékilometer, dan betaalt de leaserijder gemiddeld € 0,35 per privékilometer. Uit de prijselasticiteit blijkt dat de zakelijke rijders dan 15 procent minder privékilometers gaan rijden. Vanaf een kilometerkostprijs van € 0,60 cent wordt de maximale besparing in privékilometers bereikt van 25 procent (zie tabel).

1,2 miljard minder kilometers

Zakelijke rijders rijden nu 7,7 miljard privékilometers per jaar. 15 procent besparing leidt tot een afname van 1,2 miljard kilometers met de auto van de zaak. In 45 procent van de gevallen worden ritten niet op een andere manier ingevuld.

CO2-besparing: 66 miljoen kg

In 55 procent van de gevallen maakt de zakelijke rijder de rit met een ander vervoersmiddel. In 22 procent kiest men voor de andere auto in het gezin. 20 procent kiest voor de, al dan niet elektrische, fiets en 8 procent gaat extra OV-kilometers maken. De CO2-uitstoot gecorrigeerd met de verschuiving naar andere vervoersmodaliteiten zorgt voor een reductie van 66 miljoen kilogram CO2.

De fiets als alternatief

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) concludeert in het eindrapport variabele bijtelling dat er draagvlak is. De zakelijke rijder is bereid minder te rijden als dit financieel gunstig is. Opvallend is dat veel ritten helemaal niet gemaakt worden en dat in 20 procent van de gevallen ook de fiets als alternatief vervoermiddel kan dienen.

Variabele bijtelling is daarmee goed voor het milieu, voor de verkeersdrukte en bovendien heb je als zakelijke rijder zelf in de hand hoeveel bijtelling je betaalt. VZR adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de aangegeven scenario’s in het onderzoek serieus verder te onderzoeken.

Over de pilot variabele bijtelling

De minister heeft op 30 juni een kamerbrief gestuurd waarin de pilot variabele bijtelling aan de orde is gekomen. De uitkomsten van de pilot geven weer wat de grondhouding van zakelijke rijders is ten aanzien van een systeem van variabele bijtelling op basis van privékilometers. De pilot heeft de volgende voorlopige inzichten opgeleverd, met daarbij de kanttekening dat deze inzichten uiteraard sterk afhankelijk zijn van de uiteindelijke prijs per kilometer:

Berijders die bijtelling betalen, tonen in 60 procent van de gevallen van de gevallen een positieve houding ten opzichte van variabele bijtelling. De zakelijke rijder die de auto nu buiten de bijtelling houdt omdat hij minder dan 500 km per jaar in privé rijdt, is met 83 procent positief over een bijtelling te betalen per gereden privékilometer.

64 procent van de zakelijke rijders verwacht een gedragsverandering bij een systeem van variabele bijtelling. De verwachting is dat er met name meer gereden gaat worden met de andere auto in het gezin (22 procent), en met de fiets (20 procent). Ook de andere modaliteiten zullen echter groeien. 4 procent neemt vaker de trein en 2 procent neemt vaker de bus.

Naar verwachting zal tussen de 60 en 76 procent van de zakelijke rijders echt werk maken om te besparen op privékilometers met de auto van de zaak. De inschatting is dat gezien de prijselasticiteit berijders in staat zijn een vermindering van het aantal privékilometers van 15 procent met de zakelijke auto te realiseren.

Een berijder moet altijd aangeven of een rit ‘zakelijk’ of ‘privé’ is. Hier zit de foutkans en dit moet worden gecontroleerd op juistheid. Daarom is het werken met een ritregistratiesysteem in het geval van variabele bijtelling onontbeerlijk. Er is al een keurmerk dat aansluit op het normenkader van de Belastingdienst.

Nader onderzoek is nodig voor een zorgvuldigere verwachting van de verschillende effecten waaronder ook de financiële consequenties en de budgettaire gevolgen voor het Rijk. De budgettaire consequenties voor de zakelijke rijders enerzijds en de overheidsinkomsten anderzijds zijn daarbij sterk afhankelijk van de te hanteren kilometerprijs per gereden kilometer.

Kamerbrief over pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling