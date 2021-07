Urschi Koetje fiscaal professional van het jaar 

Urschi Koetje is winnaar van de door Nextens georganiseerde verkiezing tot fiscaal professional van het jaar. Koetje bleek de beste in een fiscale kennisquiz en wist de vakjury voor zich winnen. Behalve de titel wint de fiscaliste een professionele bedrijfsvideo.

Top 3

Met deze wedstrijd wil Nextens (leverancier van aangiftesoftware) fiscale professionals in het zonnetje zetten. De wedstrijd bestond uit een nominatieronde en een quiz waarin de kennis van de genomineerden getest werd. Op basis daarvan werd een top drie geselecteerd die middels een pitch de vakjury, die bestond uit verschillende fiscalisten, moest overtuigen dat hij of zij de terechte winnaar was.

Als mens naast de klant staan

Urschi Koetje is een allround fiscaal adviseur en financieel planner en heeft al vijftien jaar een eigen kantoor (Papillon Adviesgroep). Haar cliëntenbestand is divers: ze begeleidt zowel ondernemers als vermogende particulieren. Als professional vindt Koetje het belangrijk om als mens naast de klant te staan. Zij kijkt verder dan het fiscaal advies; uiteindelijk gaat het haar om het welzijn van de mens. Daarbij heeft ze een geheel eigen kijk op geld: Koetje gelooft dat iedere euro emotie is, omdat geld voor elke kant iets anders betekent en een andere rol speelt in zijn/haar leven.

Koetje zelf: ‘Als fiscaal professional mag ik meelopen aan de rand van iemands droom en met mijn advies en het financieel omdenken maken we die dromen ook waar. Mijn kennis vormt de basis van mijn werk, maar ik vind het belangrijk om uiteindelijk de mens centraal te stellen. Ik ben dankbaar dat deze kant van mij maakt dat ik me fiscaal professional van het jaar mag noemen. Ik ga de titel met verve dragen.’ Juliette Goetzee, managing director bij Nextens: ‘Urschi is met haar instelling en kennis een zeer terechte winnaar. Uit het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd onder 250 ondernemers blijkt dat het steeds belangrijker wordt dat fiscaal professionals verder kijken dan alleen de cijfers. Zij vormen voor meer en meer organisaties het klankbord wat betreft fiscaal en bedrijfskundig advies. De visie van Urschi past daar perfect bij.’