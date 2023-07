VS beschuldigt fiscalist van de sterren van samenzwering

De afgelopen week in Italië aangehouden Nederlandse ‘fiscalist van de sterren’ wordt verdacht van samenzwering om de Amerikaanse staat te bedriegen, zo heeft de openbaar aanklager van het zuidelijke district van New York Damian Williams laten weten. De fiscalist verblijft in Italië in hechtenis in afwachting van zijn uitlevering aan de VS.

Fiscalist Frank Butselaar, die met naam, toenaam en hoofdletters wordt genoemd in het betreffende persbericht, wordt ervan verdacht gedurende zeven jaar voor in totaal meer dan 100 miljoen dollar aan belastingontduiking te hebben gefaciliteerd. Butselaar adviseerde succesvolle DJ’s en ‘klanten uit de mode-industrie’ die wereldwijd vele miljoenen opstreken. ‘In bepaalde jaren werden deze klanten fiscale ingezetenen van de VS, wat betekent dat ze wettelijk verplicht waren om Amerikaanse belasting te betalen op hun wereldinkomen’, aldus Williams. ‘Butselaar bedacht in samenwerking met andere professionals een strategie om op onwettige wijze vele miljoenen dollars aan het zicht te onttrekken.’

Tijd om af te rekenen

De fiscalist is aangeklaagd voor het doen van valse en frauduleuze belastingaangiften. Een zogeheten ‘special agent’ van de Amerikaanse fiscus laat weten: ‘Butselaar dacht dat hij boven de wet stond. Dit was niet alleen een plan om snel rijk te worden; hij speelde een spel van de lange adem en gebruikte diverse geavanceerde technieken om deze belastingfraude in de loop van meerdere jaren vol te houden. Voor Butselaar is het tijd om de rekening te betalen.’

In het persbericht noemt de openbaar aanklager in elk geval twee wereldberoemde DJ’s (niet bij naam genoemd) die gebruikmaakten van de fiscale constructies. ‘Als onderdeel van hun pogingen om het wereldwijde inkomen van de DJ’s te verbergen, bedachten en implementeerden Butselaar en zijn medesamenzweerders een frauduleus plan om stromannen te gebruiken om het inkomen te verbergen.’ Voor fotomodellen zouden frauduleuze overdrachten van buitenlandse bedrijven aan familieleden zijn opgetuigd.

Celstraf kan oplopen tot twintig jaar

De 64-jarige Butselaar kan maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen voor het samenzweren tegen de Amerikaanse staat en nog eens vijfmaal maximaal drie jaar wegens medeplichtigheid aan het indienen van valse belastingaangiften. Hij werd in maart al een keer opgepakt, maar mocht na drie weken terugkeren naar zijn Italiaanse vakantievilla. De sterrenfiscalist kwam in 2018 in het nieuws toen de Fiod bij hem binnenviel na een melding van dj Headhunterz, die claimde financiële schade te hebben geleden. Butselaar zou bekende Nederlanders als Linda de Mol en dj’s Afrojack en Tiësto hebben geholpen om belasting te ontduiken. Daarvoor verhuisden ze op papier naar belastingparadijzen als Cyprus. Zelf beweerde de adviseur niets te hebben gedaan dat in strijd was met de wet en hij claimde vijf jaar terug ‘bijna geruïneerd’ te zijn. Dat belette hem niet om er nog altijd een huis in Italië en een kostbare auto op na te houden. De rechter gaf hem overigens gelijk in de zaak die Headhunterz tegen hem had aangespannen.