Fiscalist van de sterren aangehouden in Italië

Belastingadviseur Frank B., ook wel bekend als ‘fiscalist van de sterren’, is in Italië aangehouden op verdenking van belastingfraude. De arrestatie is gedaan op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. B. is in Nederland al een tijdje onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek.

De 64-jarige adviseur is afgelopen woensdag opgepakt in de buurt van Perugia, zo meldt de Italiaanse nieuwssite Ansa. Hij kwam naar voren in een onderzoek van de Amerikaanse belastingdienst naar grootscheepse fraude door vermogenden die wereldwijd inkomsten ontvangen. B. zou ‘seriemodellen voor belastingontduiking hebben ontwikkeld, via een systeem van vennootschappen en trusts gevestigd in belastingparadijzen of niet-coöperatieve jurisdicties voor belastingdoeleinden’. Hij zou daarmee twee wereldberoemde Amerikaanse dj’s hebben geholpen voor ruim 100 miljoen dollar aan belasting te ontduiken. B. zit in de gevangenis in afwachting van zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.

Interpol had aan de lokale politie twee mogelijke verblijfplaatsen doorgegeven, waarvan één in het dorpje Valfabbrica. Daar zou de fiscalist enkele maanden per jaar vakantie vieren. Daarna postten de carabinieri volgens Ansa bij de woning, totdat ze buiten een luxe auto met Nederlands kenteken ontwaarden. B. is vervolgens aangehouden en naar Assisi gebracht.

Nederlandse rechter zag geen bewijs

De sterrenfiscalist kwam in 2018 in het nieuws toen de Fiod bij hem binnenviel na een melding van dj Headhunterz, die claimde financiële schade te hebben geleden door adviezen van B. Die zou bekende Nederlanders als Linda de Mol en dj’s Afrojack en Tiësto hebben geholpen om belasting te ontduiken. Daarvoor verhuisden ze op papier naar belastingparadijzen als Cyprus. B. beweerde niets te hebben gedaan dat in strijd was met de wet en claimde vijf jaar terug ‘bijna geruïneerd’ te zijn. Dat belette hem niet om er nog altijd een huis in Italië en een kostbare auto op na te houden. De rechter gaf hem overigens gelijk in de zaak die Headhunterz tegen hem had aangespannen.

B.’s klant Afrojack kreeg het OM achter zich aan wegens belastingfraude, maar die zaak is vorig jaar geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Voor de belastingschuld van zo’n 2 miljoen euro is een schikking getroffen. Het onderzoek tegen Frank B. loopt nog wel en zou bijna zijn afgerond.