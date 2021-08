Je hebt de vorige btw-maand net afgerond en voor je het weet begint het weer. De volgende btw-maand. Druk, druk, druk. Automatisering helpt, maar toch. Dan ben je er nog niet. Wat gaat je verder helpen? Ontdek het in dit blog.

70% accountants ervaart werkdruk in de btw-maand

Maar liefst 70% van de accountants geeft aan nog steeds te veel werkdruk te ervaren tijdens de btw-maand. Moet je je eens voorstellen als daar een jaar als 2020/2021 met de corona-epidemie bij komt. De NOW-aanvragen en TOZ-regelingen vliegen je om de oren. De ondernemer vertrouwt op jou wat betreft de continuïteit van zijn bedrijf en ziet meer dan ooit het belang van tussentijdse cijfers, begrotingen, scenario-analyses en toekomstgericht advies. Heb jij de tijd en ruimte om hem dat nu en in de toekomst te geven? Of staat de btw-maand nog ieder kwartaal in de weg?

Ondanks automatisering nog steeds piekdrukte

Ook de geautomatiseerde kantoren zijn nog altijd druk in de btw-maand. Opvallend. Want automatisering wordt juist ingezet om repetitieve handelingen over te laten aan slimme systemen. Je zou dan zeggen dat je juist tijd aan de boekhouding bespaart. In de praktijk blijkt dit toch anders. Maar hoe komt dat dan precies?

Verklaringen

Wat blijkt. Het probleem is de samenwerking tussen accountant en ondernemer. We kunnen beter zeggen de ‘ontbrekende samenwerking’ tussen accountant en ondernemer. Onderzoek wijst dit uit. Want 64% van de kantoren geeft aan dat drukte in de btw-maand voortkomt uit het feit dat de klant de administratie té laat of onvolledig aanlevert. Ook dat het controleren en corrigeren van gescande stukken meer tijd vraagt dan gedacht. Zonde. Dan heb je veel tijd en geld geïnvesteerd in software en ben je alsnog ‘druk’. Staar je dan ook niet stuk op automatisering, maar werk aan de klantrelatie. Want uiteindelijk is het doel het boekhoud-traject voor de ondernemer terugdringen naar simpele en eenvoudige handelingen. Want juist daarmee heb je een betere werkspreiding binnen het kantoor. Het resultaat voor jou? Minder last van hoge pieken. En dat is wat we willen toch?

Waarom je een streep moet zetten door ‘piekdrukte’?

De nieuwe generatie ondernemers willen groeien met hun bedrijf. Meer omzet draaien en groter worden. Jouw advies helpt hierbij. Maar dan moet je natuurlijk wel tijd hebben om de ondernemer te kunnen adviseren. En die tijd heb je niet als je druk bent. Het gevolg? Je voorziet niet meer in de klantbehoefte, waardoor de kans aanzienlijk is dat een klant naar een andere accountant stapt. En zonder klanten… Juist. Dan heeft jouw kantoor in de toekomst geen bestaansrecht meer. Maar zover hoeft het niet te komen, want het is echt mogelijk om van de piekdrukte af te komen. Je moet alleen bereid zijn hierin te investeren

Kom in actie!

Kortom, zorg ervoor dat de btw-maand de toekomst van jouw kantoor niet meer in de weg staat, maar dat je de btw-maand de baas bent. Hoe je dat doet? Dat lees je in het e-book: De btw-maand de baas. Weg met de piekdrukte. Met 5 praktische tips voor de korte en nog eens 5 praktische tips voor de lange termijn. Go!

