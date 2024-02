De rol van dashboards bij de btw-aangifte

Je levert meer toegevoegde waarde als je actuele cijfers vertaalt naar inzicht. Daar worden ondernemers blij van, al beseffen ze dit misschien nog niet. Dat biedt jou als accountant of adviseur een mooie kans om je klanten positief te verrassen. Een van de manieren om dit te doen, is door het verstrekken van dashboards bij de btw-aangifte. Dit blog belicht de voordelen van het gebruik van dashboards voor zowel jou als je klant.

Eerlijk is eerlijk, een dashboard is niet direct nodig voor de btw-aangifte. Maar stel je voor, als je een dashboard maakt voor een klant, dan houdt hij de administratie constant bij om alles te kunnen rapporteren. Dat betekent dat de gegevens voor de btw-aangifte altijd up-to-date en correct zijn. En het mooiste is, het voorkomt stress omdat je de administratie niet opspaart tot het laatste moment, maar deze gedurende het hele kwartaal bijhoudt. Want inzicht krijg je door actuele cijfers. Handig, toch?

Inzicht en betrokkenheid

Een dashboard biedt je klant inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. Dit inzicht kan leiden tot een betere besluitvorming. Als je bijvoorbeeld in juli een vraag stelt over een transactie van januari is de kans groot dat de ondernemer niet meer weet waar het over ging. Een ondernemer die regelmatig zijn dashboard bekijkt, is beter in staat om vragen over de cijfers te beantwoorden. Bovendien kan de ondernemer door het dashboard zelf boekingsfouten signaleren, wat de nauwkeurigheid van de btw-aangifte kan verhogen.

Interactie en foutdetectie

Een dashboard bevordert de interactie tussen jou en je klanten. Door de cijfers samen met de ondernemer te bekijken en te bespreken, kunnen eventuele fouten of onregelmatigheden in de administratie vroegtijdig worden opgemerkt en gecorrigeerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de ondernemer merkt dat de kosten voor een bepaalde maand ongewoon hoog zijn. Door samen met in te zoomen op deze kosten, kun je ontdekken dat er bijvoorbeeld een privéfactuur ten onrechte als zakelijke kosten is geboekt.

Het verstrekken van een dashboard bij de btw-aangifte biedt dus duidelijke voordelen voor zowel jou als de klant. Het zorgt voor procesoptimalisatie en kwaliteitsborging van de administratie en biedt de klant inzicht en betrokkenheid bij zijn financiële situatie. Bovendien bevordert het de interactie tussen de accountant en de ondernemer, wat kan leiden tot een betere foutdetectie en dus een nauwkeurigere btw-aangifte. En tevreden klanten zeggen dit voort. Dus verstrek de klant een dashboard bij de komende btw-aangifte en gebruik dit als praatplaat voor advies.

Nieuwsgierig naar meer inzicht?

Op 27 februari is er een webinar waarin je alles hoort over branche- en themadashboards. Die ondersteunen je om inzicht te krijgen in de branches waar je klanten zitten en om diep in te zoomen op de administratie. Zo ontdek je verbeterpunten die in eerste instantie verborgen blijven. Je klant kan denken dat je over een glazen bol beschikt, maar de magie van inzicht verschijnt gewoon op je scherm.

Meld je aan voor het webinar