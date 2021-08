Banken zien voorzichtig herstel, kredietverlening tijdens corona naar 60,5 miljard

De kredietverlening van banken aan bedrijven is de afgelopen maand gegroeid van 56,7 naar 60,5 miljard euro. Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken 66.000 ondernemers geholpen aan financieringen. Dat blijkt uit de zevende Corona Monitor banken van dit jaar van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Garantieregelingen

Van het totaalbedrag van 60,5 miljard euro gaat voor 3,6 miljard euro naar financiering met overheidsgarantie, zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB(-C)), de Garantie Ondernemersfinanciering (GO(-C)), het Borgstellingskrediet Landbouw (BL(-C)) en de Klein Krediet Coronaregeling (KKC). Dit betreft ruim 8500 bedrijven.

Onzeker economisch beeld

De banken constateren dat het economisch beeld nog onzeker is, gelet op de ontwikkelingen van het coronavirus. De economie herstelt zich in een redelijk tempo. Doemscenario’s die verschillende economische experts eerder tijdens deze crisis nog schetsten, worden vooralsnog niet bewaarheid. Ondernemers lijken positiever te zijn en zich op te maken om te gaan investeren. Het licht toegenomen aantal financieringsoffertes in de maand juli wijst op meer dynamiek, constateert de NVB. Banken blijven zoals tijdens deze hele crisis goed kijken naar de terugbetaalcapaciteit van hun klanten. Bedrijven zijn niet gebaat bij leningen die ze niet kunnen dragen. Dat vergt een individuele beoordeling, aangezien de coronacrisis klanten op verschillende manieren heeft geraakt en het perspectief na Corona uiteen loopt.

MKB

De Corona Monitor laat opnieuw zien dat het bij het merendeel (bijna 60 procent) van de reguliere financieringen om leningen onder de 250.000 euro gaat. Banken hebben aan het mkb in totaal voor 123,7 miljard aan financieringen uitstaan aan 484 duizend klanten. De afgelopen jaren zien de banken een toename van de jaarlijkse ‘kredietproductie’ (nieuwe verstrekkingen) van banken richting het kleinere mkb.

Betaalpauze

129.000 bedrijven hebben vorig jaar van banken een betaalpauze gekregen, met een totale waarde van 3,1 miljard. Hierbij gaat het om de generieke betaalpauze van een half jaar die vorig jaar kort na het begin van de crisis is gegeven. Hiermee staat de teller sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar op in totaal 63,6 miljard euro financiering voor 195.000 ondernemers. Betaalpauzes zijn op individuele basis nog steeds mogelijk.

Corona Monitor 6 augustus 2021 (pdf)