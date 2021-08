‘UWV keerde 7 miljard NOW te veel uit’

Volgens berekeningen van onderzoeksplatform Follow The Money heeft het UWV bijna € 7 miljard te veel voorgeschoten aan NOW-subsidie. ‘Er verdween geld in vastgoed, bedrijfsovernames en als reserve op de balans.’

Tot nog toe hebben 60.000 bedrijven een half miljard aan uitgekeerde NOW 1-subsidie teruggestort, 90.000 bedrijven moeten hun definitieve gegevens nog aanleveren. ‘Tenzij de terug te vorderen bedragen significant hoger liggen, zal de terugvordering van NOW 1 daarmee op 1,25 miljard uitkomen: ‘slechts’ de helft van de 2,5 miljard die er nu te veel is uitgekeerd.’ Volgens het UWV zal er bij grofweg 60% van de 157.000 bedrijven geld terug worden gevorderd. ‘Ondertussen gebruiken ondernemers die te veel NOW kregen de loonkostensubsidie voor vastgoedaankopen, bedrijfsovernames of het bedrag staat onaangeroerd op de rekening.’ FTM geeft het voorbeeld van een Haags uitzendbureau dat € 4,8 miljoen NOW-steun ontving en uit eigen zak acht ton kon betalen voor een nieuw bedrijfspand.

Uitzenders en horeca

Het platform onderzocht op basis van CBS-gegevens omzetcijfers van de 2.000 organisaties die meer dan € 1 miljoen aan NOW-voorschotten kregen van het UWV voor de periode maart 2020 tot en met maart 2021. Daar was € 7,3 miljard mee gemoeid. Het voorbeeld van de Haagse uitzender staat niet op zichzelf, zo blijkt: ‘Vooral de uitzendbranche maakte royaal gebruik van de regeling. Uitzendbureaus ontvingen het afgelopen jaar ruim € 1,4 miljard. Opmerkelijk, aangezien de omzet in de onderzochte periode alleen tijdens NOW 1 terugliep.’ Ook in de horeca zou te veel zijn ontvangen: ‘Omdat de horeca tussen de lockdowns en maatregelen door ook onverwacht goede kwartalen draaide, heeft het UWV een te groot NOW-voorschot uitgekeerd.’

Accountantskosten eten deel subsidie op

Niet altijd lijkt er sprake van opzettelijk onterechte NOW-aanvragen: ‘Een veel grotere groep bedrijven heeft met de beste bedoelingen geld aangevraagd voor hun werknemers, maar was daarin domweg te gulzig.’ Dat zou vooral gelden voor autobedrijven. ‘Sterker nog: sommige autobedrijven beleefden een jubeljaar.’ Autobedrijf Van Mossel laat het aan de accountant over om te berekenen wat er moet worden terugbetaald. ‘Als je kijkt naar wat accountants ervoor moeten doen om die cijfers te checken, dan zal dat ook een deel van de subsidie opeten.’ Het bedrijf schat dat op een NOW-bedrag van een ton tot 20% opgaat aan accountantskosten.

Is de accountant onafhankelijk?

FTM stelt vraagtekens bij de onafhankelijke rol van de accountant: ‘Er zijn aanwijzingen dat men soms dubbelspel speelt.’ Dat zou spelen bij uitzendbureau Keltech, waar accountant Raymond Slot zakelijk aan was gelieerd via een gezamenlijke BV met de eigenaar van Keltech. Die BV is eind juni ontbonden, maar de accountant zou wel eigenaar zijn van het pand waar Keltech is gevestigd. Dat pand wordt ook verhuurd aan onder meer een kapsalon.

Bron: Follow The Money