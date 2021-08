Celstraffen geëist tegen broers wegens grootschalige fraude met studiefinanciering

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van 36 en 32 jaar uit Arnhem van grootschalige fraude met studiefinancieringen in de periode van september 2012 tot september 2016. De officier van justitie eiste deze week in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tegen de twee verdachten, die zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en witwassen. De Staat zou volgens de officier voor een bedrag van bijna 600.000 euro zijn opgelicht, waarvan een groot deel aan de twee broers is toe te rekenen.

Aangifte

Aanleiding voor het onderzoek was een mail in 2015 aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), waarin beschreven werd dat er een groep actief was met het aanvragen van studiebeurzen en daarvoor kansarme jongeren uit probleemgezinnen en achterstandswijken werden benaderd. DUO deed vervolgens aangifte tegen de studenten, die met gebruik van vermoedelijk vervalste documenten hadden voorgewend dat zij een opleiding volgden aan universiteiten in Londen. Op basis van deze documenten vroegen de studenten studiefinanciering en een vergoeding voor collegegeld aan. Daarbij werden aanvraagformulieren volgens het OM opzettelijk onjuist ingevuld en door DUO aan de studenten toegezonden controleformulieren en verklaringen collegegeld vervalst.

Ronselen kansarme studenten

Het OM verdenkt de twee broers van het ronselen van veelal kansarme jongeren in en rondom Arnhem. De jongeren werden benaderd met de vraag om studiefinanciering aan te vragen voor een studie aan een Londense universiteit, waar ze vervolgens nooit zijn gaan studeren. Bovendien waren deze jongeren volgens de officier helemaal niet helemaal niet gekwalificeerd voor een studie aan deze universiteit. De studiefinanciering moesten de jongeren delen met de hoofdverdachten. “Wat deze door verdachten misbruikte jongeren naast hun kwetsbaarheid gemeen hebben is dat ze niet alleen allemaal met een grote schuld aan DUO zijn achtergebleven, maar een aantal van heeft inmiddels ook een strafblad aan deze zwendel overgehouden”, aldus de officier op zitting. Negen van deze jongeren zijn op 16 maart 2021 veroordeeld door de politierechter tot werkstraffen en gevangenisstraffen tot drie maanden. Ook heeft een aantal van deze kwetsbare jongeren een strafbeschikking gekregen. Nu staan de hoofdverdachten voor de rechter.

Het OM eiste tegen de 36-jarige verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 40.510 euro. Zijn broer hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete van 28.688 euro tegen zich eisen. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak.

Bron: OM