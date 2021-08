Fiscus waarschuwt: vraag btw uit andere EU-landen op tijd terug om zeker te zijn van teruggave

Vraag btw uit een ander EU-land ruim voor de deadline van 30 september 2021 terug, waarschuwt de Belastingdienst. In eerdere jaren bleken namelijk veel ondernemers pas op de laatste dag een aanvraag in te dienen. Hierdoor raakte het portaal van de fiscus overbelast en liepen sommige ondernemers de btw-teruggaaf soms mis.

Ondernemers die btw terugvragen uit andere EU-landen kunnen dat doen via de Nederlandse Belastingdienst. De fiscus zet de aanvraag door naar de belastingdienst van de EU-landen waar je de btw terugvraagt. De uiterste datum voor de aanvraag is 30 september 2021.

Overbelaste systemen als je te lang wacht met aanvragen

In eerdere jaren bleken veel ondernemers pas op de laatste dag een aanvraag in te dienen, meldt de fiscus. Hierdoor raakte het portaal Teruggaaf btw uit andere EU-landen overbelast. Aanvragen raakten kwijt, of kwamen pas na 30 september bij de Belastingdienst binnen. Het gevolg was dat btw niet werd teruggegeven. EU-landen hoeven namelijk te laat binnengekomen verzoeken niet in behandeling te nemen.

Vraag btw nu al terug

Om ervoor te zorgen dat dit ondernemers dit jaar niet overkomt, adviseert de Belastingdienst zo snel mogelijk de btw-aanvraag te doen. Zo komen de aanvragen gespreid binnen en kan de fiscus ze op tijd doorzetten.