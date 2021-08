Fiscus maakt doorlopende machtigingen mogelijk voor ophalen belastinggegevens

Intermediairs die langdurig belastingzaken doen namens hun klant kunnen vanaf 1 september doorlopende machtigingen laten registreren bij de Belastingdienst.

Nu worden nog jaarlijks de machtigingen voor Serviceberichten Aanslag en/of gegevens van de vooraf ingevulde aangifte verstuurd; straks krijgen belastingadviseurs met de doorlopende machtiging langdurig automatisch de serviceberichten binnen. Dan hoeft niet meer elk belastingjaar opnieuw om toestemming te worden gevraagd. De doorlopende machtiging kan eenmalig worden aangevraagd met de software waarmee Digipoort wordt benaderd. ‘Wij vragen aan uw klant of wij voor toekomstige jaren zijn belastinggegevens aan u mogen sturen. Hij geeft per belastingmiddel toestemming. Dit is mogelijk voor de inkomstenbelasting, btw en vennootschapsbelasting. De jaarlijkse machtigingsbrief vervalt dan. U en uw klant kunnen op elk moment de machtiging weer intrekken.’ De doorlopende machtiging gaat ook gelden voor Serviceberichten toeslagen.

Afhankelijk van software

Vanaf wanneer de registratie van de doorlopende machtiging kan, is wel afhankelijk van de software waarmee de aanvraag wordt geregistreerd. ‘Ga naar de website van uw softwareleverancier voor informatie per wanneer de softwareleverancier registratie van de doorlopende machtiging mogelijk maakt.’