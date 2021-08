Haarlemmermeer aast op aandelen in Schiphol

Haarlemmermeer aast op Franse aandelen in Schiphol die binnenkort te koop komen. De gemeente hoopt zo meer invloed te krijgen op de groeiplannen van de luchthaven. Daarover schrijft Het Parool.

Minderheidsbelang

‘Het is niet uit te leggen aan mensen die pal naast de luchthaven wonen dat Amsterdammers en Rotterdammers wel invloed hebben op de luchthaven, maar de mensen die onder de start- en landingsbanen wonen niet,’ zei Schipholwethouder Jurgen Nobel twee jaar geleden in de Amsterdamse krant. ‘Door de financiële crisis zijn we niet in staat om alle aandelen te kopen,’ zegt Nobel nu bij monde van een woordvoerder. ‘Maar we zouden een minderheidsbelang erg interessant vinden om ook als aandeelhouder aan tafel te zitten. Het blijft vreemd dat Schiphol op ons grondgebied ligt, maar dat het historisch zo gegroeid is dat de gemeenten Amsterdam en Rotterdam wel een aandeel hebben en de gemeente Haarlemmermeer niet.’ Nobel wil daarover in gesprek met het Rijk, dat met bijna 70 procent meerderheidsaandeelhouder in de luchthaven is. Het is de vraag of het Rijk daarvoor open staat aangezien de aandelen niet vrij verhandelbaar zijn.

Samenwerkingsverband

Het gaat om een deel van het belang van 8 procent dat de Franse vliegvelduitbater Aéroports de Paris (ADP) in Schiphol houdt. ADP kocht de aandelen in 2008, Schiphol op zijn beurt kocht toen 8 procent van de aandelen ADP. Vanwege het verschil in omvang betaalde Schiphol destijds 530 miljoen euro voor het ADP-belang terwijl de Fransen 370 miljoen voor 8 procent Schiphol neerlegden. Die miljoenen kwamen niet terecht bij de bestaande aandeelhouders – de Nederlandse Staat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam – maar bij Schiphol zelf. Omdat de luchthaven nieuwe aandelen uitgaf, verwaterden de belangen van het Rijk (van 74,8 naar 69,77 procent), Amsterdam (van 22,8 naar 20,03 procent) en Rotterdam van 2,4 naar 2,2 procent) zonder dat ze daarvoor werden gecompenseerd.

Scheiding

Afgelopen oktober werd de samenwerking nog voor een jaar verlengd. Maar deze zomer overviel ADP Schiphol met de mededeling dat het huwelijk wordt ontbonden. De Fransen zijn volgens ingewijden ontevreden over de internationale prestaties van de Nederlanders. De scheiding, die uiterlijk in mei 2023 moet zijn voltrokken, betekent ook dat de onderlinge belangen weer afgestoten worden. Voor de huidige overheidsaandeelhouders – die het eerste recht op koop hebben – valt weinig voordeel te halen uit een groter belang.

Bezuinigen

Eerder dit jaar schreef Accountancy Vanmorgen dat Haarlemmermeer door de coronacrisis in 2020 zeker 10 miljoen euro toeristenbelasting mis liep omdat de hotels leeg bleven. Ook dit jaar blijft de opbrengst achter. Maar dat is een incidentele tegenvaller op een begroting van 450 miljoen. Dat er structureel 10 tot 20 miljoen moet worden bezuinigd heeft een andere oorzaak: accountant PwC stelt dat er bij de aanleg van een nieuwe wijk niet met toekomstig onderhoud rekening is gehouden. Die toekomstige investeringen moeten sinds 2016 worden geactiveerd. Die rekening komt weliswaar pas over een jaar of 40, maar daar moet nu al geld voor opzij gezet worden. Dat stelde PwC al eerder vast, met als gevolg dat er in 2020 5,6 miljoen opzij moest worden gezet voor achterstallig onderhoud van wegen en (fiets)paden. Anders zou de jaarrekening 2019 niet worden goedgekeurd. Een kleine blamage voor de gemeente was dat wel: niemand had het probleem onderkend.

Bron: Parool