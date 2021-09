Keijzer: privéadressen ondernemers blijven openbaar

Privéadressen van ondernemers blijven standaard openbaar in het handelsregister, aldus staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken). Ze kunnen wel op verzoek worden afgeschermd, maar vestigingsadressen moeten openbaar blijven volgens de wetgeving. Keijzer doet de suggestie dat thuiswerkende zzp’ers dan maar een ander vestigingsadres dan het eigen woonadres moeten opgeven.

Keijzer antwoordt dat op Kamervragen van drie D66-leden, die hadden gevraagd om betere afscherming van privéadressen van zelfstandigen en ondernemers, naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum. Verdachten hadden naar verluidt zijn privéadres achterhaald via het handelsregister. Dat zet aan tot nadenken, erkent de staatssecretaris. ‘Het in algemene zin afschermen van adressen (privé of anderszins) van zelfstandigen en ondernemers vind ik echter een vergaande maatregel’, laat ze weten. ‘Niet iedereen doet werk dat deze kwetsbaarheid voor criminele vergelding met zich meebrengt. Waar dit wel het geval is, is waakzaamheid geboden. De Kamer van Koophandel draagt daaraan bij door in specifieke gevallen op verzoek adressen in het handelsregister af te schermen.’

Bijdragen aan rechtszekerheid

Wel doet ze een voorstel om vast te leggen dat de Kamer van Koophandel als zodanig ingeschreven woonadressen voortaan standaard afschermt. ‘Ik streef ernaar het voorstel dit najaar te laten publiceren in het Staatsblad. Dit voorstel zal overigens niet kunnen verhinderen dat kwaadwillenden hun aandacht mogelijk zullen verleggen van het opzoeken van mensen op hun woonadres naar het adres waar zij werken of naar andere plaatsen waar hun aanwezigheid kan worden verwacht. Het handelsregister toont het vestigingsadres van ondernemingen en rechtspersonen, omdat dit bijdraagt aan de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Het register biedt een informatiebron waar partijen op onafhankelijke wijze de gegevens van een handelspartner kunnen toetsen en waar zij kunnen het adres kunnen opzoeken, mocht dat nodig zijn. Waar de moties verzoeken om adressen standaard af te schermen, heeft dat gevolgen voor de rechtszekerheid, maar ook voor het naleven van verplichtingen van bepaalde afnemers (bijvoorbeeld in het kader van de Wwft). Het gevolg voor andere ondernemers is dat zij de locatie van een handelspartner alleen door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder of advocaat kunnen achterhalen. Tot slot is het waar het vennootschappen betreft, niet toegestaan om de vestigingsadressen af te schermen met het oog op Europeesrechtelijke verplichtingen.’

Keuze vestigingsadres verantwoordelijkheid ondernemer

Ondernemers kunnen dus wel hun woonadres laten afschermen, maar als dat gelijk is aan het vestigingsadres, gaat dat niet op. ‘Zolang ondernemers hun woonadres tevens als vestigingsadres gebruiken, zijn zij niet wezenlijk geholpen met de afscherming van hun als zodanig geregistreerde woonadres. De keuze van een, alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, adequaat vestigingsadres is in beginsel een verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Zo zijn er mogelijkheden voor het kiezen van een ander vestigingsadres dan het eigen woonadres, zelfs wanneer de werkzaamheden uitsluitend of overwegend op het woonadres plaatsvinden’, tip de staatssecretaris. Ze heeft een voorstel gedaan om in het Handelsregisterbesluit 2008 vast te leggen dat het als zodanig geregistreerde woonadres standaard wordt afgeschermd. ‘Ik wil het voorstel zo snel mogelijk in werking laten treden. Of daarmee het woonadres uit beeld is, ligt mede aan het vestigingsadres waarop de onderneming geregistreerd is. Wanneer de onderneming op het woonadres is gevestigd, vereist dit dus ook een actie van de ondernemer.’