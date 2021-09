RVO: ‘Vraag snel TVL voor Q3 aan’

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland roept ondernemers snel TVL-steun voor het derde kwartaal aan te vragen. Dat komt omdat het aanvragen van een accountantsproduct tijd kost, aldus de RVO.

De oproep is met name gericht op ondernemers die voor TVL Q3 meer dan €125.000 verwachten aan te vragen. Zij moeten direct een accountantsproduct toevoegen bij de aanvraag. ‘Het aanvragen van een accountantsproduct kost tijd en kan een paar weken duren’, schrijft de RVO op haar website. ‘We willen voorkomen dat ondernemers hierdoor geen TVL Q3 kunnen aanvragen.’ De aanvraagtermijn voor TVL in het derde kwartaal sluit op 26 oktober 2021 om 17.00 uur.

Beoordeling TVL Q3

De RVO meldt ook dat het niet lukt om het geld binnen enkele dagen uit te betalen, zoals wel gebeurde bij de eerste drie TVL-periodes. Dit komt omdat zowel startende én grote ondernemingen als mkb’ers nu tegelijkertijd kunnen aanvragen. Ook zijn er aanvullende handmatige controles nodig om te voorkomen dat ondernemers boven het maximale bedrag van de staatssteun komen. De RVO verwacht dat de eerste aanvragen voor TVL Q3 in de 2e helft van september kunnen worden uitbetaald.