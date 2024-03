19 mensen aangehouden voor TVL-fraude

De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro subsidie ten onrechte uitgekeerd. Dit komt neer op gemiddeld 65.000 euro per fraudeur. In het onderzoek worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een aangifte van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van een vermoeden van onjuiste digitale aanvragen TVL. Bij de aanvragen van de verdachten werden vermoedelijk opzettelijk valse documenten ingediend. De 19 verdachten, allen ondernemers, hadden de TVL aangifte vermoedelijk niet zelf ingediend. Ze werden benaderd door adviseurs, zogenaamde facilitators die de daadwerkelijke TVL-aanvragen met bijlagen hadden opgemaakt. Voor de ondernemers werd een veel hogere omzet opgegeven dan daadwerkelijk was behaald. Tegen deze facilitators was door de FIOD reeds een strafrechtelijk onderzoek opgestart.