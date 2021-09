Accountantsverklaring bij NOW kost gemiddeld € 5300

Het MKB klaagt soms over de kosten van een accountants- of derdenverklaring bij de verantwoording van NOW-subsidie. Het UWV deed onderzoek en concludeert dat die kosten gemiddeld circa 5300 euro zijn. Maar dit gemiddelde zegt niet alles, laat minister Koolmees aan de Kamer weten.

Differentiatie

In antwoord op Kamervragen zegt Koolmees de signalen te herkennen dat ondernemers de kosten voor accountantsverklaringen bij NOW-steun relatief hoog vinden. Daarom, zo laat hij weten, heeft hij indertijd gekozen voor differentiatie. Kleinere ondernemers kunnen een accountantsonderzoek regelen dat past bij de grootte van hun organisatie. ‘Op deze wijze staan de accountantskosten zo goed mogelijk in verhouding tot de hoogte van de subsidie. Daarnaast sluiten de werkzaamheden aan bij de reguliere werkzaamheden.’

Geen invuloefening

Volgens Koolmees klopt het dat de accountantsverklaring voor de NOW-steun in principe over de basale vraag gaat wat de hoogte van de omzet en loonkosten over een specifieke periode in twee verschillende boekjaren is. Maar het is niet zo dat deze variabelen corresponderen met de gegevens in de reguliere belasting over de toegevoegde waarde (btw)-aangifte en loonopgave. De omzetdefinitie voor de btw-aangifte is volgens hem vaak niet gelijk aan de omzetdefinitie bij de NOW. Ook kunnen de aangifteperiodes verschillen van het tijdvak waarover de omzetdaling berekend moet worden. ‘Voor de NOW is ervoor gekozen aan te sluiten bij het netto-omzetbegrip van het jaarrekeningenrecht. Dat maakt het voor werkgevers en accountants zo makkelijk mogelijk om hun omzetverlies te berekenen, omdat ze onder andere gebruik kunnen maken van hun winst- en verliesrekening of de staat van baten en lasten die zij hebben opgesteld’, aldus de minister. De controlekosten variëren al naar gelang de aard en omvang van de organisatie (en de kwaliteit van diens administratie) en de hoogte van de subsidie.

Onderzoek

Gelijktijdig met de verkenning naar de verlichting van de administratieve lasten heeft UWV in opdracht van het ministerie van SZW een enquêteonderzoek over de kosten van een accountants- of derdenverklaring uitgestuurd naar ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW en reeds een vaststellingsaanvraag hebben ingediend. De respondenten gaven aan dat het gemiddelde bedrag voor een accountantsverklaring (benodigd vanaf een voorschot van €100.000 (en vanaf de NOW 3 €125.000) of een definitieve subsidie vanaf €125.000) ligt op ongeveer €5300 en bij een derdenverklaring (benodigd vanaf een voorschot van €20.000 of een definitief subsidiebedrag van €25.000 en vanaf de NOW 3 €40.000) gemiddeld op ongeveer €1300.

Alleen indicatie

Koolmees: ‘Dit gemiddelde bedrag is vanwege de heterogeniteit en de verscheidenheid aan organisaties moeilijk te gebruiken om conclusies over de zwaarte van administratieve lasten te schetsen maar geeft wel een algemeen beeld. Daarbij zijn in deze bedragen nog niet de administratieve lastenverlichting zichtbaar. Ook dient opgemerkt te worden dat slechts een beperkte groep ondernemers een derden- of accountantsverklaring nodig heeft. Bij de uitwerking van het controleproces van de NOW 1 is uitgegaan dat 30% van de aanvragers uiteindelijk een derdenverklaring nodig zal hebben en 10% van de aanvragers een accountantsverklaring nodig heeft. Voor de latere periodes schatten we op basis van de voorschotbedragen in dat deze percentages lager liggen.’

Overleg

De minister laat weten dat hij na overleg met de NBA al acties ondernomen heeft om de accountantskosten waar mogelijk omlaag te brengen, zonder afbreuk te doen aan het noodzakelijke niveau van controle tijdens het vaststellingsproces.

Lees hier de antwoorden van de minister.