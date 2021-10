Ons consumentengedrag is de afgelopen jaren zichtbaar veranderd. We willen gemak, snelheid en de beste online-klantervaring. De consument en dus ook de ondernemer verwacht dit ook van zijn accountant. Makkelijk en snel online financiële zaken regelen en 24/7 bereikbaarheid. Lees hier 3 consumententrends die het accountancyvak opschudden.

Trend 1. De nieuwe consument vindt zelfontplooiing belangrijk

We zien dat de consument steeds meer online op zoek gaat naar leraren, experts en mentoren die ons kunnen helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden. Waarom? Het is het menselijk verlangen om jezelf continu te verbeteren, ofwel Mentor to Protégé. Deze trend herken je aan de opkomst van het online leren. Denk aan online-masterclasses en trainingen die te volgen zijn. Zo adverteren ZZP’ers of bedrijven massaal op de platforms Instagram en LinkedIn voor het volgen van masterclasses, gegeven door experts.

Trend 2. De nieuwe consument kiest voor gemak (selfservice)

In onze snel veranderende wereld raakt de consument gewend aan on-demand service. Neem Netflix. Zij maken het voor ons makkelijk om een serie te kijken via één druk op de knop waar en wanneer je maar wilt. De meesten van ons gebruiken selfservice oplossingen bijna dagelijks. Denk bijvoorbeeld aan een betaalmachine op een tankstation, of de zelf-scan kassa in de Hema. Het maakt ons leven gemakkelijk. Maar waarom zijn we zo geneigd naar selfservice?

Instant Gratification (snelheid)

We willen dat alles snel gaat. Betalen, afleveren, vinden wat je zoekt en het reageren op vragen. Denk aan vlot betalen en niet in de rij staan. De irritatie volgt al snel bij een consument wanneer die langer dan 2,5 minuut moet wachten voordat hij kan afrekenen. Het is dan ook niet verrassend dat 86% van de klanten aangeeft winkels te mijden als de wachtrij te lang is. Dit noemen we Instant Gratification. Wij mensen willen tegenwoordig van alles. Op ieder moment van de dag. En het liefst nog zo snel mogelijk ook. Logisch dat we houden van selfservice. Dit gaat snel en gemakkelijk.

Of het nu gaat om een vlucht boeken of eten bestellen. Ook de live chat is een mooi voorbeeld. Dit werkt beter dan contactformulieren. Bij een contactformulier moeten we weer té lang wachten op een antwoord. En als dit het geval is, dan gaan we het liever bij de concurrent proberen. We hebben toch keuze genoeg. Zo blijkt uit een onderzoek van Forbes dat je de beste conversieresultaten hebt, wanneer je binnen 5 minuten reageert op een chatverzoek. Reageer je pas na 5 minuten? Dan neemt de contact-ratio al met 100x af. Selfservice is uiteindelijk een mooie oplossing voor een goede klantbeleving.

Trend 3. De nieuwe consument wilt altijd en overal de beste ervaring (klantbeleving)

De klantbeleving. Het weegt zwaarder dan ooit. Consumenten switchen binnen no-time naar de concurrent, wanneer je niet de juiste klant-ervaring biedt. Een vergelijkbaar bedrijf heb je zo gevonden in deze concurrerende maatschappij. En prijs en product? Dat is in de komende jaren zelfs minder belangrijk dan een positieve klantbeleving. Blijkt uit een onderzoek van Walker.

