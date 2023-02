Drie trends in HR- en salarisland

Wat zijn de trends in HR- en salarisland? Weet jij al precies wat je aan ontwikkelingen kunt verwachten dit jaar? In dit artikel zoomen we in op drie ontwikkelingen.

1. De ontwikkeling van medewerkers wordt steeds belangrijker

Blij met je werknemers? Dan wil je als werkgever natuurlijk graag dat ze bij je blijven werken. Gelukkig kun je hier een grote rol in spelen door onder andere in ze te investeren. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren, maar het investeren in de ontwikkeling van medewerkers is belangrijker dan ooit omdat zij stappen willen maken en nieuwe uitdagingen willen aangaan. Voor jouw organisatie is het ook een groot pluspunt als zij zich verder ontwikkelen. Waar mensen groeien, groeit namelijk ook een organisatie.

Hoe pak je dat nu aan? Wat zijn eerste stappen? Allereerst is het heel belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar. Waarin willen medewerkers verder doorgroeien? En wat zijn mogelijkheden binnen de organisatie? Er zijn organisaties die bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan maken samen met de medewerkers en een ontwikkelbudget aanbieden.

2. Datagedreven advies wint populariteit

Dat HR- en loonadministratie gepaard gaat met een heleboel data, klinkt vast niet heel verrassend. In plaats van deze data op de plank te laten liggen, wordt het steeds populairder om het daadwerkelijk actief te gaan gebruiken. HR-analytics is inmiddels een begrip aan het worden. Dit geeft accountants- en administratiekantoren de kans en ruimte om advies te ondersteunen door data, en werkgevers de kans flinke efficiëntieslagen te maken.

3. Verzuim neemt toe

De krapte op de arbeidsmarkt blijft bestaan. En huidige medewerkers ervaren een toenemende werkdruk en hebben geen idee hoe lang die toenemende werkdruk zal blijven. Niet helemaal verrassend dat dit voor sommige medewerkers teveel kan worden en dat ze uitvallen met psychische en/of lichamelijke klachten. Iets wat je als werkgever natuurlijk het liefste wil voorkomen. Allereerst voor de werknemer zelf, maar ook om je organisatie draaiende te houden. Langdurig verzuim kan namelijk veel (financiële) impact hebben. Een goede verzuimverzekering kan hierbij helpen, maar eerlijk is eerlijk: voorkomen blijft altijd beter dan genezen.

Wil je meer ontwikkelingen lezen? Dan kun je deze gratis whitepaper van Loket.nl downloaden.