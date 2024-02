Technologie en wet- en regelgeving bepalen 2024 voor accountantskantoren

Accountantskantoren gaan in 2024 flink investeren in technologie. Het aanhoudende personeelstekort en nieuwe wetgeving blijven uitdagingen. Dit blijkt uit het 2024 State of Accounting Firms Trends Report van Caseware International, wereldwijd marktleider in cloud-gebaseerde oplossingen voor audit, financiële rapportage en data-analyse.

Bedrijven willen meer investeren in technologie dan vorig jaar: 77% van de accountantskantoren geeft aan dat hun financiële uitgaven de komende twee jaar zullen stijgen. In 2023 wilde 69% van de ondervraagden dat. Hoewel AI pas in 2023 echt op de kaart kwam, behoort deze technologie voor 10% van de accountants nu al tot de top drie van voorgenomen software-investeringen. Opdrachtsoftware (audit, beoordeling en samenstelling, belasting etc.) is voor 21% een top-drie investeringen in het komende jaar.

Personeel

88% van de kantoren vindt het vinden en binden van talent tot op zekere hoogte een uitdaging. Voor twee op de vijf is het een zeer grote uitdaging. Bedrijven ontplooien nieuwe activiteiten om personele problemen het hoofd te bieden. Zo biedt 32% trainingsprogramma’s aan om werknemers bij te scholen, 27% creëert nieuwe functies om mensen vast te houden en 24% schakelt een extern bureau in om medewerkers te vinden. Volgens David Osborne, Chief Executive Officer van Caseware International werkt technologie als een magneet op mensen die toch al overwegen in de accountancy te gaan werken. Hij verwacht dat kantoren die minder in technologie investeren hun getalenteerde werknemers zien overstappen naar concurrenten die technisch meer vooruitstrevend zijn.

Wet- en regelgeving

Omgaan met nieuwe wet- en regelgeving werd het meest genoemd als uitdaging, waarbij dit voor 16% hun topprobleem was. Maar niet alleen de accountancy kampt met nieuwe wet- en regelgeving. Ook in andere sectoren neemt de regeldruk toe. Dit leidt bij accountants tot een grotere vraag naar adviesdiensten. Driekwart van de respondenten gaf aan dat hun kantoor op dit gebied een aanzienlijke (23%) of bescheiden (53%) groei heeft doorgemaakt.

Data-analytics

Veel kantoren maken gebruik van data-analyse om hun auditactiviteiten te ondersteunen en te verbeteren. Gevraagd naar het gebruik van data analytics gaf 21% aan dat ze nu analytics gebruiken voor alle audits, terwijl nog eens 57% aangaf dat ze data analytics gebruiken voor sommige audits. Een trend is dat auditteams meer moeten doen met minder tijd en middelen. Dertig procent van de respondenten noemde dit als hun belangrijkste keuze. Auditors hebben te maken met toenemende rapportage-eisen, zoals ESG, DEI en cultuur, vaak zonder een overeenkomstige verhoging van het budget, dus teams moeten zo efficiënt mogelijk zijn bij het voltooien van hun audits.

Trends

27% van de kantoren doet weinig tot niets aan diversity en inclusie en heeft ook geen plannen op dit gebied;

76% van de kantoren gebruikt alleen cloud tools of een mix van desktop en cloud. Dit is een stijging van 17% vergeleken met 2023.

17% van de respondenten maakt gebruik van offshore outsourcing om het tekort aan talent in het accountantsberoep op te vangen.

Slechts 10% van de respondenten zegt dat het werven en behouden van het juiste talent voor hun bedrijf helemaal geen uitdaging is.

Volgens 76% van de respondenten is het aantal medewerkers op hun interne auditafdeling het afgelopen jaar toegenomen of gelijk gebleven.

45% heeft het afgelopen jaar een groei gezien in ESG-gerelateerd auditwerk.