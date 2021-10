Wereldwijd minimum winstbelastingtarief dichtbij: ook Ierland gaat akkoord

Dwarsligger Ierland gaat toch akkoord met het plan voor een wereldwijd minimum vennootschapsbelastingtarief van 15 procent. Met die internationale maatregel moet belastingontwijking door grote concerns worden tegengegaan.

Ierland was tegen dat plan, maar heeft nu bekendgemaakt toch in te stemmen. Het land trok eerder veel grote techbedrijven aan met een winstbelastingtarief van 12,5 procent.

Plan voor minimum winstbelastingtarief

Het is de bedoeling dat grote multinationals belasting gaan betalen in elk land waar zij actief zijn. De minimumwinstbelasting van 15 procent gaat alleen gelden voor bedrijven met een wereldwijde omzet van minimaal 20 miljard euro en een winstmarge van 10 procent. Ook mogen landen straks bijheffen als een multinational in een ander land onder het minimumtarief is gebleven.

OESO en Europese Commissie zinnen al langer op een stevigere aanpak van belastingontwijking. Het plan voor een wereldwijd minimum vpb-tarief kwam in een stroomversnelling nadat de Amerikaanse president Biden zich een voorstander toonde. Tientallen landen hebben zich nog niet aangesloten bij het plan. Vandaag vindt onder leiding van de OESO een vergadering plaats over het voorstel. Dan maken mogelijk meer landen bekend toch akkoord te gaan.

Bron: NOS