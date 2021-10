Zorgbonus wordt meer dan een miljoen keer uitgekeerd

Meer dan een miljoen zorgverleners zullen de zorgbonus van netto bijna 385 euro ontvangen. Dat blijkt uit de beoordeling van ingediende aanvragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Zorgbonus

De zorgbonus 2021 is bedoeld voor zorgverleners die door COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 onder moeilijke omstandigheden zorg hebben verleend. Voor in totaal 1.042.071 zorgverleners is de bonusaanvraag van zorgaanbieders en budgethouders door het ministerie van VWS goedgekeurd. Voor de bonus is een budget van 720 miljoen euro beschikbaar, dat gelijkelijk onder deze zorgverleners verdeeld zal worden. Dat betekent dat het bonusbedrag 384,71 euro netto bedraagt.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders zorgen ervoor dat het nettobedrag op de rekening van hun medewerkers terecht komt. Vanuit het budget ontvangen zorgaanbieders een opslag op het bonusbedrag, vanwege de belastingafdracht die zij moeten doen om de zorgverlener een netto bonus uit te kunnen betalen. Zorgaanbieders ontvangen deze maand een beschikking waarmee zij worden geïnformeerd of hun aanvraag is goedgekeurd. Is de aanvraag goedgekeurd, dan wordt het bonusbedrag vóór half november aan de zorgaanbieder overgemaakt. Daarmee kunnen zorgaanbieders de zorgverleners nog voor het eind van het jaar de bonus uitbetalen. In de bonusregeling is vastgelegd dat de zorgaanbieder de bonus binnen 5 maanden moet uitbetalen.

Zorgverleners die vanuit een pgb (Wlz, WMO 2015 of Jeugdwet) worden betaald, ontvangen de netto bonus begin november rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tweede bonus

De zorgbonus 2021 is de tweede bonus die tijdens deze kabinetsperiode aan de zorg wordt uitgekeerd. Het vorige bonusbedrag, uitgekeerd in 2020, bedroeg 1000 euro netto en was bedoeld voor zorgprofessionals die in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben verricht in de strijd tegen COVID-19. In totaal is voor de twee bonussen 3 miljard euro uitgetrokken.

Bron: Rijksoverheid