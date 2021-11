Toename starters horeca, veel stoppers detailhandel en extreem weinig faillissementen

Er waren in oktober 4 procent minder starters en 7 procent meer stoppers dan in oktober 2020. Dit blijkt uit het KVK Trendrapport Bedrijfsleven over oktober 2021.

Het totaal aantal bedrijven is op 1 november 2021 verder gestegen naar 2.186.061. Hiervan zijn er 1.163.922 fulltime zzp’ers (53%) en 325.063 parttime zzp’ers (15%). Er zijn dus 697.076 bedrijven die niet als zzp ingeschreven staan (32%). Het aantal faillissementen blijft met 99 extreem laag. Dit is 48% lager dan oktober 2020 en 59% minder dan het aantal faillissementen oktober 2019.

Horeca

In de horeca is met 43% meer starters sprake van een enorme groei. De stijging is goed te zien bij restaurants en cafetaria’s. Binnen deze branche valt ook de eventcatering op, waaronder veel zelfstandig werkende (freelance) koks, kelners en barista’s zijn ingeschreven. De sector detailhandel is in de coronaperiode sterk gegroeid door internetwinkels. In april en mei 2020, toen de eerste corona maatregelen van kracht werden, verdubbelde het aantal starters in deze branche. Inmiddels is het aantal startende internetwinkels weer op het niveau van voor corona. Opmerkelijk is dat gelijk met de toename van het aantal startende internetwinkels ook het aantal stoppers in die branche oploopt. Vanaf juli 2020 ligt het aantal stoppers 30% hoger dan normaal. In de autobranche en de overige detailhandel (fysieke winkels en markthandel) ligt het aantal stoppers lager dan in 2019 en 2020.

Download hier het trendrapport.