Belastingschuld blijft winst horeca en detailhandel nog lang drukken

Ruim 10 procent van de ondernemers heeft vanwege de lockdowns een belastingschuld opgebouwd. Tot en met augustus van dit jaar is die schuld opgelopen naar 18,3 miljard euro, dat is 2,4 miljard euro meer dan begin dit jaar. Voor diverse branches staat de belastingschuld gelijk aan een of meer jaarwinsten. Zo heeft 44 procent van de restaurants een belastingschuld opgebouwd die inmiddels gelijk is aan bijna twaalf keer de volledige maandelijkse bedrijfswinst van 2019. Deze schuld moet in 60 maanden worden terugbetaald, zodat 20 procent van de maandelijkse bedrijfswinst moet worden afgestaan.

Dit blijkt uit onderzoek van ABN Amro gebaseerd op data van het CBS. Het bijzonder uitstel kon tot 1 oktober van dit jaar worden aangevraagd. Het demissionaire kabinet Rutte III heeft de ondernemers vervolgens vijf jaar de tijd gegeven, tot 1 oktober 2027, om de schuld terug te betalen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers maandelijks aflossing betalen.

Grote verschillen tussen sectoren

De verschillen tussen sectoren zijn groot, constateert ABN Amro. Zo hadden de horeca en de retailsector al relatief veel uitstel aangevraagd en nu blijkt dat beide sectoren 36 procent meer belastingschuld hebben opgebouwd ten opzichte van februari. Maar ook binnen deze sectoren zijn grote verschillen te vinden. Zo vallen onder de retailsector zowel de kledingwinkels als de supermarkten. De eerste zijn gesloten geweest, de laatste bleven tijdens de lockdowns open en had zelfs meer aanloop dan voor de lockdowns. Duidelijk wordt nu dat 33 procent van de kledingwinkels belastinguitstel heeft aangevraagd, waar dat bij de supermarkten beperkt bleef tot 15 procent.

Belastingdruk

Grootste zorg is dat de belastingschuld van 18,3 miljard euro bij een beperkte groep zit. De branches die door de overheidsmaatregelen gesloten zijn springen er vanzelfsprekend uit. Daarnaast is te zien dat de sectoren die aan deze getroffen bedrijven hun producten of diensten leveren ook vaker uitstel hebben aangevraagd. Zo hebben alle cafés met vijftig of meer werknemers uitstel van belasting aangevraagd. In de uitzendsector, die personeel levert aan een branche als de cafés, en in de drankensector hebben respectievelijk 41 procent en 50 procent van de grote bedrijven een belastingschuld.

Gevolg is dat de belastingdruk binnen enkele sectoren hoog oploopt. Zodra de schuld moet worden terugbetaald, in ieder geval in de komende vijf jaar, drukt dat op de kasstroom van ondernemingen. Om een paar branches te noemen: voor drukkerijen wordt de gemiddelde belastingafdracht 36 procent van de winst per maand. In het personenvervoer over de weg, zoals taxi’s, touringcarbedrijven en openbaar vervoer, is dat 54 procent. Bij autohandel en reparatie drukt de belastingschuld in zestig maanden voor een kwart op de winst. Voor de detailhandel, exclusief de autohandel, is dit 36 procent.

Verder zijn er ook branches op de lijst die naast de coronagerelateerde beperkingen tegen andere problemen aanlopen, zoals de brexit, hoge grondstofprijzen of de stikstofcrisis. Zo heeft de bouwmaterialenindustrie te maken met hoge grondstofprijzen. Industriële bakkerijen zijn relatief energie-intensief en voelen zodoende ook de hoge energieprijzen. En een branche als de weg- en waterbouw kampt met de stikstofcrisis. Ook deze sectoren hebben in de afgelopen anderhalf jaar uitstel van belasting aangevraagd. Uitstel stond immers voor alle bedrijven open.

Rapport: Belastingschuld bedrijven is flink toegenomen

Bron: ABN Amro