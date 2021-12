‘Innovatiebox voldoet niet aan doelstelling’

De innovatiebox is niet geschikt om innovatie aan te jagen en bovendien komt het fiscale voordeel van de regeling voornamelijk bij ongeveer twintig grote bedrijven terecht. Dat concludeert onderzoeker Evert-Jan Velzing van de Hogeschool Utrecht in economenvakblad ESB, meldt het FD.

De innovatiebox is een belastingkorting op de winst die voortkomt uit innovaties en is bedoeld om innovatie bij bedrijven te stimuleren. De fiscale regeling kost de overheid jaarlijks ongeveer €1,5 miljard. Er is al langer kritiek op de effectiviteit van de innovatiebox, maar politiek bestaat er weinig draagvlak voor afschaffing.

Voordeel niet duidelijk

Volgens Velzing beloont de fiscale regeling alleen innovaties die al succesvol zijn en meestal ook al zijn beschermd via een octrooi. Bovendien schrijft de regeling niet voor dat bedrijven het voordeel opnieuw moeten investeren in innovatie en worden er geen eisen gesteld aan de maatschappelijke waarde van innovaties. ‘Nieuw onderzoek laat zien dat innovatieactiviteiten, zoals speur- en ontwikkelwerk, niet per definitie bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie’, zegt Velzing.

Bron: FD