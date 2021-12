Nog altijd minder faillissementen dan voor corona

In november zijn meer bedrijven failliet verklaard dan in oktober, zo meldt het CBS, maar het aantal faillissementen is nog altijd laag vergeleken met het niveau van voor de corona-uitbraak.

Sinds medio 2020, toen de overheid met steunpakketten voor het bedrijfsleven kwam, is het aantal faillissementen gedaald.

In augustus van dit jaar bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990, maar daarna is een lichte stijging ingezet. Afgelopen maand kwam het aantal faillissementen met 183 bedrijven (zonder eenmanszaken) op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf maanden. Gecorrigeerd voor zittingsdagen staat de teller op 166 omgevallen bedrijven, ruim de helft meer dan in oktober, maar 14 stuks minder dan in november vorig jaar. In de handel gingen de meeste zaken failliet: 35, 19 meer dan in oktober. In de categorie accountancy & administratie noteerde het CBS in november één faillissement.

Het aantal faillissementen bevindt zich nog altijd op een zeer laag niveau ten opzichte van twee jaar geleden. In november 2019 werd over 288 bedrijven het faillissement uitgesproken, ruim 40% meer dan afgelopen maand.