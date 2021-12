Gemeentebelastingen stijgen volgend jaar beperkt

Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld bijna € 851 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing. Dat is 2,1% meer dan dit jaar, maar een minder grote stijging dan in voorgaande jaren. Zowel in 2020 als in 2021 stegen de gemeentelijke woonlasten twee keer zo hard, met gemiddeld 5%. Dat blijkt uit de jaarlijkse representatieve steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 106 gemeenten.

Grote verschillen bij ozb

De ozb gaat in 2022 gemiddeld met 2,1% omhoog. In een zestal gemeenten waaronder Hillegom, Lisse, Twenterand en Zuidplas stijgt de belasting op de eigen woning met meer dan 10%; in Noordwijk met 21% en in Papendrecht zelfs met ruim 28%. Opmerkelijk genoeg zijn er ook 30 gemeenten waar de ozb volgend jaar licht omlaaggaat. In de gemeente Schouwen-Duiveland is de daling met bijna 8% het grootst.

Afvalstoffenheffing iets omhoog

De afvalstoffenheffing stijgt komend jaar gematigd met gemiddeld 3,1%. Uitschieter is opnieuw Papendrecht, waar het tarief voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) ruim 28% omhoog gaat, gevolgd door Gooise Meren (17%) en Dronten (16,8%). Opmerkelijk is dat de afvalstoffenheffing in Harderwijk met maar liefst 24,9% daalt. De gemeenten Papendrecht en Dronten maken vanaf volgend jaar onderscheid in de tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaanden daalt de aanslag ongeveer met ongeveer 8%, gezinnen betalen daarentegen volgend jaar juist 28% meer.

In 2020 steeg de afvalstoffenheffingen met 9,5% en dit jaar met 7,8%. Die verhogingen kwamen toen grotendeels door een verhoging van de landelijke afvalstoffenbelasting.

Steekproef 106 gemeenten (pdf)

Bron: VEH