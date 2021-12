Uitslag poll: veel steun voor Pheiffer

Driekwart van de stemmers vindt dat Marcel Pheiffer gelijk heeft in zijn kritiek op het NBA-bestuur. Accountancy Vanmorgen vroeg lezers om hun mening nadat de hoogleraar en columnist zijn lidmaatschap van de beroepsorganisatie had opgezegd.

Pheiffer verwijt de NBA slecht bestuur, onzuivere verantwoording, gebrek aan openheid en gebrek aan integriteit. De druppel die zijn emmer deed overlopen was een recent besluit van het NBA-bestuur over verplichte rapportering over continuïteit en fraude, dat volgens Pheijffer niet op de juiste manier is genomen.

76% eens

Accountancy Vanmorgen vroeg in een poll in hoeverre lezers van deze website het eens zijn met de kritiek van de hoogleraar op de beroepsorganisatie. Bijna de helft (49%) van de 222 stemmers is het ‘in zijn geheel’ met hem eens. Nog eens 27% kan zich ‘grotendeels’ vinden in Pheiffers kritiek. Dat maakt dat 76% van de stemmers dus achter Pheiffers kritiek op het NBA-bestuur staat. Slechts 11% is het niet met de hoogleraar en columnist eens. Nog eens 12% is het ‘enigszins’ met Pheiffer eens.

Veel reacties

Onder de berichten op deze site over de kwestie staan veel reacties. G. Timmermans schreef naar aanleiding van het nieuws dat Pheiffer zijn NBA-lidmaatschap had opgezegd: ‘Dat doet pijn, veel pijn. Wederzijds. Moge zijn actie tot gevolg hebben dat de club er wel bij gaat varen door in te zien waar ze mee bezig zijn.’ Veel reacties kwamen er op de column van Marcel Möling, voorzitter van de Novaa. Hij noemde Pheiffer een held. René Wierdsma vond dat de hoogleraar erg lang geduldig en hoopvol is geweest waar velen (onder wie Wierdsma zelf) hun titel al in de wilgen hadden gehangen. Ook een zekere ‘Pol’ is vol lof over Pheiffer: ‘Hulde! De NBA is de afgelopen jaren langzaam maar zeker een nare, donkere kliek geworden.’

Big 4

Op 17 december verduidelijkte Pheiffer zijn standpunt in zijn FD-column. Een blijvende steen des aanstoots is volgens de hoogleraar de té dominante rol van de Big 4 binnen de NBA. ‘Te veel invloed via allerhande besturen en commissies, bij het opstellen én tegenhouden van regelgeving, op de verantwoording naar leden en derden’, aldus de hoogleraar. Ook hierin krijgt Pheiffer bijval. Pascale Petiet schrijft in een reactie op Accountancy Vanmorgen: ‘Het is al heel lang de klacht van MKB-accountants dat het NBA niet hun belangen behartigt. Dat is de kern van het probleem en Marcel offert zelfs zijn titel op om een statement te maken.’ Deze schrijver pleit ervoor een nieuwe beroepsorganisatie op te richten voor MKB-accountants. Dat zou bijvoorbeeld de Novaa kunnen zijn.

Van der Vegte

Sommigen zien een verband tussen het vertrek van Pheiffer en de onlangs afgezwaaide NBA-voorzitter Marco van der Vegte. Een zekere ‘Bernhard’ vindt het duidelijk dat de voormalige voorzitter een belangrijke rol heeft gespeeld in de kritiek die Pheiffer op de beroepsorganisatie heeft geuit. ‘Een simpele analyse laat zien dat hij bij de enige Big 4 zit waar adviseurs de baas zijn. Geen van de RvB leden is een (praktiserend) accountant.’ Hij besluit met de constatering dat het ‘erg jammer’ is dat een boegbeeld van zelfstandigheid en het benodigde tegengeluid afstand neemt van het accountantsberoep.

‘AFM is boosdoener’

Niet iedereen deelt de kritiek van Pheiffer. Een zekere ‘Rob’ schrijft: ‘De grote boosdoener is m.i. de AFM met zijn zinloze regelgeving en controle op de naleving zonder naar de geest van de wet te kijken. Iedere creativiteit is hierdoor uit het beroep geslagen. En een NBA dat voortdurend vanuit de verdediging moet reageren en weer extra regels zit te bedenken waar niemand op zit te wachten. Jammer, maar logisch dat jonge accountants vertrekken, de gigantische werkdruk om alle formuliertjes af te hebben voor de deadline (…) We kunnen het tij alleen keren als het beroep aantrekkelijker wordt. Minder regelgeving en meer creativiteit. Daarvoor hebben we [niet] signalen [nodig] van meneer Pheiffer, die alleen maar extra regels en verplichtingen wil.’