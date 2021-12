Pheijffer: te grote invloed grootste kantoren op NBA

Marcel Pheijffer heeft in een opiniebijdrage in het FD nader toegelicht waar de emmer uit bestaat die bij hem overliep, waardoor hij onlangs besloot zijn accountantstitel in te leveren. De druppel was een recent besluit van het NBA-bestuur over verplichte rapportering over continuïteit en fraude, dat volgens Pheijffer niet op de juiste manier is genomen.

Al langer ergert de bekende hoogleraar en columnist zich echter aan veel zaken bij de NBA. De te grote invloed vanuit de grootste accountantsorganisaties op de NBA die er zijns inziens is, is daarbij de rode draad. ‘Te veel invloed via allerhande besturen en commissies, bij het opstellen én tegenhouden van regelgeving, op de verantwoording naar leden en derden’, schrijft Pheijffer.

Verder signaleert hij een ‘geur van hypocrisie en opportunisme die telkens opstijgt.’ Oplossingen voor grote problemen als geheimhouding, fraude en het continuïteitsvraagstuk worden volgens Pheijffer niet voldoende urgent en daadkrachtig aangepakt. Rapporten verdwijnen regelmatig in lades en de NBA ‘gaat pas harder lopen als de minister, de AFM of kwartiermakers kritiek uiten. Maar soortgelijke signalen van eigen leden en commissies wegen minder zwaar of worden genegeerd.’

Pheijffer heeft naar eigen zeggen de afgelopen tijd erg veel positieve reacties ontvangen op zijn kritiek, onder meer van MKB-accountants die zich onvoldoende gehoord voelen. De discussie zou de komende tijd dan ook moeten gaan over een oplossing voor die onvrede. Aanpassing van de bestuurscultuur binnen de sector, waaronder de NBA, zou daarvan een belangrijk onderdeel moeten zijn. ‘Geen bestuurlijke spelletjes, ego’s en arrogantie. Geen één-tweetjes achter de schermen met de grote kantoren. Wel een resolute en vooral doeltreffende aanpak van belangrijke vraagstukken.’