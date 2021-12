NBA: continuïteits- en frauderapportage voorlopig alleen in Wta-domein

De NBA heeft naar aanleiding van een consultatie de nieuwe standaard voor verplichte rapportering over continuïteit en fraude gewijzigd. Die wordt vooralsnog alleen van toepassing op het Wta-domein.

De organisatie bracht in september Standaard 700 in consultatie, met betrekking tot de verplichte rapportering over continuïteit en fraude in de controleverklaring. Op het consultatiedocument zijn 32 reacties binnengekomen, ‘met een zeer gemengd beeld’, aldus de NBA. Daarnaast zijn leden geconsulteerd via een webinar en is er een debatbijeenkomst gehouden.

Tastbaar maken

De NBA heeft het basisstandpunt niet gewijzigd: ‘Het bestuur is van mening dat het belangrijk is meer zichtbaar te maken wat accountants aan continuïteit en fraude doen opdat stakeholders zich daarover een oordeel kunnen vormen. Door dit in de controleverklaring op te nemen vragen we alle accountants tevens om expliciet over continuïteit en frauderisicofactoren ook de discussie aan te gaan met de gecontroleerde en de betreffende toezichthouders (RvC/RvT). Zo maken we tastbaar wat je van een accountant mag verwachten.’

Alleen Wta-controles

Het Adviescollege Beroepsreglementering (ACB) heeft wel een aantal aanbevelingen gedaan, die zijn overgenomen. De belangrijkste daarvan betreft de reikwijdte van de verplichting: ‘De verplichte rapportering over verslagjaar 2021 is uitsluitend van toepassing voor de controle van oob’s met betrekking tot het onderwerp fraude. De oorspronkelijke bedoeling was om vervolgens met ingang van verslagjaar 2022 verplichte rapportering over continuïteit voor oob’s, alsmede de verplichte rapportering over continuïteit en fraude voor niet-oob’s in te laten gaan. Het bestuur heeft gelet op de consultatiereacties besloten om in de fasering van inwerkingtreding een knip aan te brengen tussen het Wta-domein en het niet-Wta-domein. Dat betekent dat de verplichte invoering van rapportering over fraude en continuïteit met ingang van het verslagjaar 2022 alleen betrekking heeft op controle-opdrachten in het Wta-domein.’

Over twee jaar zal de effectiviteit van de maatregel worden geëvalueerd. ‘Op basis hiervan zal tevens een nader besluit worden genomen of een verplichtstelling voor alle andere controle-opdrachten passend is.’

Rapportage mogelijk in verkorte vorm

De reacties op het voorstel waren zeer divers op het punt van wanneer precies gerapporteerd moet worden. ‘Het bestuur heeft hierin een middenweg gekozen waarbij in alle situaties over continuïteit en fraude moet worden gerapporteerd, maar dat de sectie in de controleverklaring in verkorte vorm kan worden opgenomen indien één of beide onderwerpen geen significante aandacht van de accountant hebben vereist.’

Waarnemingen opnemen ‘aangemoedigd’

Dat specifieke uitkomsten en waarnemingen moeten worden gemeld, vinden de meeste reageerders niet gewenst. Om die reden wordt in de standaard nu het opnemen van uitkomsten en waarnemingen ‘aangemoedigd, zeker indien er aanwijzing van mogelijke fraude is’. ‘Een verplichting is echter op dit moment een brug te ver.’ Over een jaar wordt bekeken of die verplichting er alsnog moet komen.

Veel reacties vragen om ‘verdere guidance’. De NBA speelt daarop in met de werkgroepen Continuïteit en Fraude, die binnenkort nadere instructies uitbrengen in de vorm van stappenplannen en voorbeeldteksten.

Bekijk hier de wijzigingen in de standaard