Visma | Raet: minimale vooruitgang voor werknemers in 2022

Werknemers gaan er volgens HR- en payrolldienstverlener Visma | Raet dit jaar netto minimaal op vooruit. ‘Bij een gelijkblijvend brutosalaris is er – afhankelijk van de sector – een maximale stijging van 0,69 procent in het nettosalaris te zien.’

Visma | Raet rekent elk jaar de gevolgen van de belasting door in de salarissen van de Nederlanders en biedt een bruto/netto proformacheck waarmee werknemers kunnen berekenen wat veranderingen voor hen persoonlijk betekenen, voordat zij de loonstrook van januari ontvangen. Pp basis van de cao’s van verschillende sectoren (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg, gemeenten, onderwijs, metaal & techniek en de metaalindustrie) zijn de nieuwe salarisstroken berekend. ‘Het is zo dat in 2022 het brutominimumloon en daarmee ook het modale loon stijgen ten opzichte van 2021. Op basis van de stijging ontvangen werknemers met een minimumloon gemiddeld 1,2 procent netto meer, alleen de cao voor VVT blijft licht achter. Zij zien een stijging van 1,03 procent door de stijging van de pensioenpremie (PFZW).’

Het bruto modale inkomen is gestegen met 2,77 procent tot € 2.894 in 2022. ‘Dit heeft tot gevolg dat werknemers er netto tussen de 2,3 procent en 2,65 procent op vooruitgaan. Ook hier blijft de cao VVT licht achter vanwege de gestegen pensioenpremie (PFZW). De stijging ligt hier tussen de 2,13 procent en 2,28 procent.’